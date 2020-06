PAIH wsparła polskich producentów w eksporcie żywności do Singapuru

Wysyłka polskiej żywności do Singapuru to efekt wsparcia, jakiego udzieliła przedsiębiorcom znad Wisły Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Kontrakty wypełniają lukę po kluczowych dostawcach w regionie i przecierają szlaki polskim firmom na nowym rynku zbytu. - Polscy przedsiębiorcy wykorzystali moment na wejście na singapurski rynek. Skorzystali z nadarzającej się okazji, a my im w tym pomogliśmy - mówi Grażyna Ciurzyńska, p.o. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.