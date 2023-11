Po 17 dniach blokady dróg i masowych demonstracji przeciwko wieloletniemu kontraktowi na eksploatację bogatych złóż miedzi, podpisanemu przez rząd Panamy z kanadyjską First Quantum Minerals, który większość panamskiego społeczeństwa uznała za zagrożenie dla tutejszych lasów dziewiczych, nastąpił w tym kraju niemal całkowity paraliż zaopatrzenia sklepów, aptek i stacji benzynowych.

fot.: Ivan Kulikov/Adobe Stock/PTWP

Panama jest w regionie jednym z najlepiej rozwijających się krajów, więc widok pustych półek w sklepach i supermarketach stał się dla ludności wielkim szokiem i zaskoczeniem. Podobnie jak niekiedy bardzo brutalne interwencje policji, która starała się przywrócić ruch na autostradzie.

Do tej pory doszło do ponad 30 długotrwałych zatorów i przerw w ruchu na głównej arterii komunikacyjnej - autostradzie panamerykańskiej - biegnącej przez cały kraj aż do granicy z Kostaryką.

Jorge Tovar, prezes Izby Handlu, Przemysłu i Rolnictwa prowincji Chiriqui ogłosił, że w chwili obecnej na autostradzie utknęło około 1500 TIR-ów z ładunkami.

Jednym z największych problemów, wobec których stanęły panamskie władze, jest zapewnienie zaopatrzenia w niezbędne leki aptek i szpitali w miastach Chiriqui i Bocas de Toro.

Większość uczestników protestów ma nadzieję, jak podkreślają miejscowe media, że przywrócenie spokoju społecznego w Panamie nastąpi dzięki oczekiwanej decyzji panamskiego Sądu Najwyższego. Jak zapowiadają miejscowe media, miałby on ogłosić, iż Panama wycofuje się z wieloletniej umowy, zawartej przez rząd z kanadyjską First Quantum Minerals.

Firma ta już po pierwszym tygodniu protestów przeciwko kontraktowi, który zapewniał jej wieloletnią eksploatację bogatych panamskich złóż miedzi, zadeklarowała, że "zgadza się na podjęcie dialogu w sprawie zawartego porozumienia".

Prezydent Panamy Laurentino Cortizo ogłosił po pierwszym tygodniu masowych protestów, że porozumiał się z krajowym Trybunałem Wyborczym, iż 17 grudnia odbędą się w kraju konsultacje z udziałem społeczeństwa, które będzie mogło odpowiedzieć na pytanie, czy utrzymać w mocy Ustawę Nr. 406, na podstawie której podpisany został kontrakt z Quantum Minerals.

Panama rozpoczęła eksport swego największego bogactwa, czyli miedzi - początkowo głównie na rynek chiński - dopiero cztery lata temu.