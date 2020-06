Panattoni A2 Warsaw Park gotowy. Najemcami operatorzy logistyczni!

Kolos przy autostradzie. A2 Warsaw Park to największy projekt budynku logistycznego Panattoni nie tylko w okolicach Grodziska Mazowieckiego, ale i w całym rejonie warszawskim. Pierwsi najemcy przestrzeni w najnowszej inwestycji Panattoni to przede wszystkim operatorzy logistyczni, tacy jak firma Raben Logistics Polska (30 100 m kw.), ID Logistics (blisko 7 300 m kw.) czy DSV (niemal 12 000 m kw.).

A2 Warsaw Park to blisko 104 tys. m kw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej w ramach jednego budynku. Ma on w sumie 794 metry długości, a w najszerszym miejscu 169 metrów. Do jego konstrukcji zużyto m.in. 7 tys. metrów sześciennych betonowych elementów prefabrykowanych, 708 słupów, 1,7 ton stali konstrukcyjnej, a na podłogę wylano 18 tys. metrów sześciennych betonu. Wykorzystano też blisko 21 tys. m kw. płyt warstwowych oraz 69 tys. m kw. kostki brukowej.

Obiekt może służyć najemcom z różnych branż zarówno do magazynowania, jak i lekkiej produkcji. Posiada wygodne place manewrowe oraz bramy wjazdowe z poziomu „0”. Wyposażony jest w oświetlenie LED i spełnia normy certyfikatu BREEAM na poziomie GOOD.

Jak dodaje Marek Dobrzycki, Managing Director, Panattoni, ogromnym atutem parku jest jego położenie tuż przy autostradzie A2: „To jedna z bardziej idealnych lokalizacji na centrum dystrybucyjno-logistyczne w rejonie Warszawy. Pozwala nie tylko na sprawną obsługę rynku stołecznego, ale i całego kraju. Pobliska autostrada A2 jest przy tym istotna także dla międzynarodowego ruchu logistycznego. Blisko stąd do Niemiec, które są przecież naszym największym partnerem handlowym. W ubiegłym roku wymiana handlowa między naszymi krajami osiągnęła wartość ponad 123 mld euro” – wyjaśnia. Nic dziwnego, że tę lokalizację Panattoni docenia od dawna. Tylko tutaj, łącznie z Panattoni Park Grodzisk I, II i III oraz realizacjami typu BTS, deweloper dostarczył już ponad 300 000 m kw.

A2 Warsaw Park znajduje się w Adamowie, zaledwie 500 metrów od bezpośredniego zjazdu na autostradę A2 w obu kierunkach. Centrum Grodziska jest w odległości 4 km a Warszawy – 30 km.