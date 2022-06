Panattoni buduje centrum logistyczne o powierzchni blisko 45 000 m kw.

Autor: oprac. AW

Data: 03-06-2022, 12:02

Panattoni otwiera kolejny rynek nowoczesnej powierzchni magazynowej. Tym razem deweloper wybrał Radom, największy po Warszawie ośrodek Mazowsza. Panattoni Park Radom powstaje ok. 10 minut od drogi S7.

Radom z magazynami klasy A; fot. mat. pras.

Panattoni rozwija się w Radomiu

Panattoni, które w województwie mazowieckim dostarczyło już 1,6 mln m kw., napędza rozwój drugiego największego miasta w regionie – Radomia. Deweloper rozpoczął budowę pierwszego kompleksu magazynowego klasy A na tym rynku. Panattoni Park Radom powstanie 10 km od lotniska Warszawa-Radom i zajmie łącznie 44 200 m kw. Firma dostrzega ogromny potencjał tej lokalizacji, która zapewnia doskonały dostęp do pracownika – przy ponad 200-tysięcznej populacji - i jego niską fluktuację.

W Radomiu działa około 25 000 podmiotów gospodarczych, a miasto stało się m.in. kluczowym ośrodkiem dla rozwoju przemysłu metalowego w kraju. Ponadto otwarcie regionu na nowoczesną powierzchnię przemysłową i strategiczne położenie na skrzyżowaniu ważnych europejskich szlaków drogowych, zwiększa atrakcyjność dla logistyki, produkcji, czy sektora e-commerce. Ogromnym atutem są również niższe koszty prowadzenia działalności w porównaniu z największymi rynkami magazynowymi, przy korzystnej lokalizacji Katarzyna Osińska, Development Director z Panattoni

Panattoni Park Radom

Deweloper na przełomie 2022 i 2023 roku dostarczy pierwsze dwie hale Panattoni Park Radom, które zajmą łącznie 13 500 m kw., z czego 8500 m kw. już zostało wynajęte przez przedstawicieli branży logistycznej oraz spożywczej. Trzecia hala, o powierzchni 30 690 m kw., powstanie w przyszłym roku. Z obiektów skorzystać będą mogły zarówno firmy lokalne, które zwiększą swój potencjał dzięki postawieniu na powierzchnię klasy A, jak i ogólnokrajowe czy międzynarodowe przedsiębiorstwa, prowadzące procesy logistyczne, produkcyjne, e-commerce oraz stawiające na tradycyjne magazynowanie.

Panattoni Park Radom zostanie zrealizowany w granicach miasta, w dzielnicy Wincentów i w pełni wykorzysta potencjał lokalizacyjny miejscowości. Położenie obok drogi wojewódzkiej 735 pozwoli na błyskawiczne dotarcie do drogi ekspresowej S7 i dojechanie w mniej niż 1,5 godziny do Warszawy. Ponadto połączy Radom z południem Polski (m.in. Krakowem), jak i północą (Gdańsk). Położenie we wschodniej części kraju dodatkowo rodzi możliwość obsługi wschodzących rynków jak Lublin. Dzięki licznym rozwiązaniom z zakresu ochrony środowiska i wellbeingu, park uzyska certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent, znacznie wyprzedzając obecne normy budowlane.

Panattoni po raz kolejny potwierdza potencjał Radomia. W 2021 roku deweloper ukończył obiekt BTS o powierzchni 12 820 m kw. dla amerykańskiej firmy AZZ Specialty Welding Europe - globalnego dostawcy rozwiązań w zakresie galwanizowania i pokrywania metali różnymi powłokami, usług spawalniczych, specjalistycznego sprzętu elektronicznego oraz wysoce zaawansowanych usług inżynieryjnych w zakresie konserwacji i budowy infrastruktury krytycznej.