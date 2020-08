Panattoni buduje kompleks produkcyjno-magazynowy w Radomiu

Amerykańska firma AZZ Inc., notowana na nowojorskiej giełdzie (NYSE), jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie galwanizowania i pokrywania metali różnymi powłokami, usług spawalniczych, specjalistycznego sprzętu elektronicznego oraz wysoce zaawansowanych usług inżynieryjnych w zakresie konserwacji i budowy infrastruktury krytycznej. Innowacyjna technologia firmy zapewnia precyzję i moc wymaganą na rynkach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz rynku przemysłowym. Na potrzeby AZZ Specialty Welding Europe Panattoni wybuduje w Radomiu obiekt w formule BTS o powierzchni 12 820 m kw., z czego 2 160 m kw. przeznaczone zostanie na biuro. Część przemysłowa obiektu zostanie podzielona na strefy - produkcyjną, magazynową i serwisową. Znajdzie się w nim m.in. kompresorownia z rozprowadzoną instalacja sprężonego powietrza, komora lakiernicza oraz zamontowane będą suwnice i kurtyny powietrzne przy dokach. Budynek będzie wyposażony w wieże spawalnicze mogące obsługiwać elementy o dł. 15 m , w związku z tym na obszarze 2 000 m kw. wysokość hali zostanie podniesiona do 17 m w świetle. Różne parametry będzie miała też posadzka, by przyjąć zwiększone obciążenie ustawionych maszyn. Dodatkowo wzmocniony zostanie także dach - zarówno ze względu na suwnice, jak i planowaną w przyszłości instalację kolektorów słonecznych. Ze względu na pracowników obiekt zyska także dodatkowe doświetlenie (12.5% doświetlenia światłem dziennym poprzez świetliki w dachu i pasma świetlne na elewacji) oraz rozwiązania klimatyzacyjne umożliwiające utrzymanie w budynku stałej temperatury (min. 18 C). Współczynnik przenikania ciepła dla ścian i dachu będzie zgodnie z normami budowlanymi, które wejdą w życie od 2021 r., cały zaś budynek certyfikowany w systemie BREAAM na poziomie VER GOOD.

– Radom, zlokalizowany w Polsce Centralnej, jest doskonałą alternatywą dla Warszawy. Ceny gruntów i najmu są tu niższe niż w stolicy, a lokalny rynek oferuje dostęp do dobrze wykwalifikowanej kadry, co było istotne dla inwestora. Po Warszawie, jest to największe na Mazowszu miasto z 14 uczelniami wyższymi i liczbą studentów przekraczającą 14 000 oraz wygodnym dostępem do sieci autostrad – mówi o atutach lokalizacji Dariusz Proniewiecz, Development Director z Panattoni.