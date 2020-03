Panattoni dobuduje obiekt magazynowy przy fabryce w Uniejowie

K-FLEX Polska to oddział włoskiej firmy L'ISOLANTE K-FLEX - producenta systemów izolacyjnych dla potrzeb instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych, wodociągowych, CO, CWU oraz obiektów budowlanych i przemysłowych. Do istniejącego już obiektu firmy w Wieleninie koło Uniejowa - liczącego ponad 50 000 m kw. - dobudowany zostanie nowoczesny magazyn o łącznej powierzchni ponad 9 300 m kw., z czego niewielką część zajmą pomieszczenia gospodarcze i socjalno-biurowe (1.6 proc).

Obiekt będzie podzielony na dwie części: wyższą (15 m netto wysokości) o powierzchni 2 936 m kw. oraz niższą (blisko 11 m wysokości netto) o powierzchni 6 160 m kw. Obie części hali początkowo pełnić będą funkcje magazynowe, większa zostanie jednak w trakcie budowy przystosowana do prowadzenia produkcji w przyszłości. Zwiększony zostanie w niej dostęp światła dziennego do 12,5% powierzchni dachu oraz doświetlenie światłem sztucznym do 350 luksów. Budowa hali ruszy w połowie tego roku, jej oddanie planowane jest na styczeń 2021 roku.

Nowa hala zlokalizowana będzie w kompleksie K-FLEX w Wieleninie-Kolonii, tuż przy drodze wojewódzkiej 473, ok. 7 km od węzła autostrady A2 i niespełna 8 km od centrum Uniejowa.

