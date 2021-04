Panattoni dostarczy firmie InPost ponad 75 500 m kw.

To kolejna współpraca obu firm – dotychczas Panattoni wynajęło InPost ok. 325 500 m kw.

Panattoni i Inpost gotowi na jeszcze większy wzrost e-commerce. W 2020 r. wartość brutto sprzedaży dóbr online w Polsce wyniosła 83 mld PLN.

Panattoni od lat obserwuje trend zwiększania udziału e-commerce w handlu, dzięki czemu wyspecjalizował się w dostarczaniu powierzchni dedykowanych sprzedaży w ineternecie.

Realizowane przez Panattoni huby InPost powstaną zarówno na rynkach "Wielkiej Piątki” – we Wrocławiu czy Poznaniu, ale i w Radzyminie, który będzie obsługiwać również północą część Aglomeracji Warszawskiej. Firma postawiła również na Kalisz, Siedlce, Szczecin, Rzeszów i Wałbrzych. To kolejna współpraca obu firm – dotychczas Panattoni wynajęło InPost ok. 325 500 m kw. Jak jednak podkreśla Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni: „Ta jest wyjątkowa, gdyż dotyczy 8 lokalizacji o łącznej powierzchni 75 500 m kw. Realizacja ta pokazuje również trend na rynku – inwestowania przez firmy kurierskie w coraz większą liczbę regionalnych centrów dystrybucji - również w mniejszych ośrodkach - w celu poprawienia efektywności dostaw zarówno pod względem kosztów, jak i czasu dostarczenia przesyłki. A to nie udałoby się bez doświadczenia Panattoni i takich innowatorów jak Inpost”.

Panattoni i Inpost gotowi na jeszcze większy wzrost e-commerce. W 2020 r. wartość brutto sprzedaży dóbr online w Polsce wyniosła 83 mld PLN. Według analizy PWC w 2021 r. mają to być 93 mld, a w 2026 – 162 miliardy PLN przy średniorocznym wzroście na poziomie 12 proc. Jednocześnie 85 proc. Polaków deklaruje przynajmniej utrzymanie obecnej częstotliwości zakupów online po Covid-19, a jak wskazuje badanie Gemius - niższe koszty dostawy, a także znaczne skrócenie jego czasu motywują do zwiększenia częstotliwości zakupów online. Dlatego powstawanie kolejnych centrów dystrybucyjnych bliżej klienta napędza rozwój e-commerce’u i zwiększa atrakcyjność tego kanału wśród internautów.

„Od dwóch lat jesteśmy liderem w wynajmie powierzchni logistycznych w Polsce, ale nasza infrastruktura wzrośnie w tym roku wykładniczo. W 2020 roku podwoiliśmy obroty i wolumen przesyłek, które obsługujemy – a ten rok zapowiada się jeszcze lepiej. Polska – wraz z największą ze wszystkich krajów w Europie siecią Paczkomatów® i gigantycznym zapleczem logistycznym – będzie wzorem dla naszego rozwoju międzynarodowego. Nasz model jest unikatowy na skalę światową i bardzo trudny do podrobienia. A przede wszystkim – sprawdzony na milionach przesyłek, dostarczanych w reżimie D+1. Mogę powiedzieć, że najprawdopodobniej w całej Europie nie ma takiego gracza – a na dogonienie nas potrzeba wielu lat pracy i gigantycznych inwestycji. Teraz nasz potencjał dodatkowo wzrośnie dzięki nowej fabryce Paczkomatów®, która ruszy w połowie roku oraz planowanemu przejęciu Mondial Relay – francuskiej firmy posiadającej rozbudowaną sieć 15.800 punktów odbioru i nadania („PUDO”) we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim” – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

Panattoni od lat obserwuje trend zwiększania udziału e-commerce w handlu, dzięki czemu wyspecjalizował się w dostarczaniu powierzchni dedykowanych sprzedaży w ineternecie, zarówno w formatach „big box”, parkach dedykowanych wielu najemcom, ostatniej mili, jak i obiektach BTS. Dotychczas deweloper zrealizował ok. 3,3 m kw. powierzchni dedykowanej e-commerce, co stanowi 30 % proc. dotychczasowych realizacji Panattoni.