Panattoni w ciągu ostatnich 5 lat regularnie realizowało szyte na miarę obiekty cross-dockowe dla grupy DHL – światowego lidera branży logistycznej. Deweloper dostarczył m.in. dwie inwestycje w Wielkopolsce, w tym 105 000 m kw. w Żernikach, gdzie oddział Supply Chain prowadzi operacje dla giganta odzieżowego e-commerce. Panattoni oddało także dwa obiekty BTS w regionie Warszawy dla DHL Parcel, o łącznej powierzchni 17 000 m kw.: w Pruszkowie oraz Radzyminie.

Formuła Bulid-to-own to zawsze wyraz ogromnego zaufania, które w przypadku współpracy z Grupą DHL zostało zbudowano na gruncie wielu realizacji BTS w całej Polsce. To także kolejny obiekt zrealizowany przez nas dla firmy w Wielkopolsce, co potwierdza ogromny potencjał regionu dla firm o międzynarodowym zasięgu – m.in. dzięki bliskości autostrady A2, łączącej Poznań z Berlinem – głównym ośrodkiem logistycznym Europy Centralnej. Historia naszej współpracy z DHL to także historia rosnącego standardu zrównoważonych realizacji, ponieważ każda kolejna była coraz bardziej zaawansowana pod kątem zielonych i energooszczędnych rozwiązań. To wspaniałe uczucie dokładać swoją cegiełkę do wdrażanej przez DHL koncepcji Go Green i dążeniu firmy do zeroemisyjności

– mówi Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni