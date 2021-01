Panattoni kupuje grunt na warszawskim Annopolu

Blisko ludzi, blisko Europy. City Logistics Warsaw IV w idealnej lokalizacji. City Logistics Warsaw IV powstanie na działce o powierzchni 8,2 ha i będzie składać się z dwóch hal o łącznej powierzchni 40 000 m kw. Inwestycja zostanie wybudowana w doskonałej lokalizacji, tuz obok pętli tramwajowej. Dzięki niej przyszli pracownicy parku, będą mogli dotrzeć do centrum miasta w ok. 30 minut. Ponadto, niecałe 2 km od inwestycji położona będzie finalizowana stacja drugiej linii metra - Bródno. City Logistics Warsaw IV znajdzie się przy drodze S8, która zapewnia wygodny transport do ważnych ośrodków logistycznych w Polsce – Białystok, Poznań oraz dalej do Niemiec.



Na korzystną lokalizację zwraca również uwagę Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni: „Umiejscowienie naszej nowej inwestycji na Annopolu wiąże się z szeregiem korzyści. Po pierwsze to doskonała baza dla najemców, dzięki bezpośredniemu połączeniu z Białymstokiem i Poznaniem, czy dalej z Niemcami. Po drugie, obiekt będzie doskonale skomunikowany z resztą miasta, co zagwarantuje dostęp do pracowników. Połączenia tramwajowe oraz nieodległa stacja metra Bródno pozwolą na sprawne dotarcie z niemal każdej części stolicy”. – oraz dodaje – „Nie można również zapominać, że Annopol to historyczna tkanka przemysłowa Warszawy, a lokalizacja nie wchodzi w konflikt z zabudową mieszkalną. Wszystko to tworzy doskonały klimat do prowadzenia działalności w ramach City Logistics Warsaw IV.



City Logistics po raz kolejny. Panattoni nie zwalnia tempa. City Logistics Warsaw IV to już szósta inwestycja w obszarze City Logistics w stolicy. Poza Warszawą wciąż rozwijane są te projekty we Wrocławiu, w Katowicach, Łodzi czy Poznaniu - obecnie deweloper dostarczył ok. 200 000 m kw. powierzchni w ramach miejskiej logistyki, będąc w trakcie budowy kolejnych 100 000 m kw.

Wysoka aktywność Panattoni Europe w tym obszarze, to reakcja na zwiększające się potrzeby na obiekty wewnątrz aglomeracji. Coraz większa liczba mieszkańców dużych miast oraz rosnąca popularność e-commerce sprawiają, że firmy chcą być jak najbliżej swoich klientów.