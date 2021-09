Panattoni partnerem w ekspansji sieci Action w Polsce i Europie

Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, kluczowym partnerem w ekspansji sieci dyskontów non-food Action. Deweloper finalizuje dla firmy centrum logistyczne w Tychach o powierzchni 60 800 m kw., z czego ponad 58 000 m kw. zajmie część magazynowa. Obiekt BTS będzie gotowy jeszcze we wrześniu br. i usprawni procesy logistyczne firmy w Polsce południowej i centralnej oraz w Europie. Inwestycja zostanie poddana certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 22-09-2021, 14:48

Panattoni partnerem w ekspansji sieci sklepów Action w Polsce i Europie

Panattoni równa się rozwój. Sieć dyskontów niespożywczych Action rozwija się w Polsce błyskawicznie. Po 4 latach działalności w kraju pod marką działa ponad 130 sklepów, a firma planuje dalszą ekspansję w kraju oraz otwarcie kolejnych placówek w największych miastach. Coraz większy zasięg działalności wymaga rozbudowy infrastruktury logistycznej – kolejnych magazynów o najwyższej jakości, z indywidualnymi rozwiązaniami oraz powierzchnią odpowiadającą tempu rozwoju firmy. Inwestycję spełniającą te kryteria dostarczyło Panattoni – obiekt BTS o powierzchni 60 800 m kw., w którym aż 58 200 m kw. przeznaczone zostało na magazyn, a 2500 m kw. zajęły biura i pomieszczenia socjalne. W obiekcie magazynowane będą produkty z różnych kategorii, m.in. dekoracje, biuro i hobby, wyposażenie domu i wnętrza, czy moda i sport. Panattoni skończy realizację jeszcze we wrześniu br., a na potrzeby prowadzonych w budynku procesów logistycznych przygotowało m.in. betonową antresolę i strefę składowania ADR.

Realizacja w Bieruniu

Nową realizację w Bieruniu komentuje Marek Foryński, BTS Managing Director: „Action w Polsce rozwija się bardzo szybko, zdobywając kolejne lokalne rynki. Przy tak błyskawicznej rozbudowie sieci, firma potrzebuje zaufanych i doświadczonych partnerów biznesowych, którzy wniosą do współpracy stabilność oraz potrzebne know-how. Panattoni jako lider sektora obiektów przemysłowych takie wartości zapewnia, a nasz zespół specjalizujący się w najbardziej skomplikowanych realizacjach BTS daje firmie Action elastyczne wsparcie i dopasowanie powierzchni do prowadzonych procesów, a także lokalizacji do obsługiwanych rynków”.

Rozwój w zielonych barwach

Panattoni od ponad roku w swoim standardzie oferuje certyfikację realizowanych obiektów metodą BREEAM co najmniej na poziomie Very Good. W tym roku firma poszła o krok dalej i postanowiła certyfikować wybrane inwestycje na poziomie Excellent. Jedną z nich jest centrum logistyczne dla firmy Action. Na potrzeby tej realizacji Panattoni zaimplementuje m.in. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne do podgrzewania wody i stacje ładowania samochodów elektrycznych. Realizacje na poziomie Excellent są jednym z kluczowych elementów strategii zrównoważonego rozwoju Panattoni na rok 2021. Nie jest to jedyna rewolucyjna zmiana w działalności przedsiębiorstwa. Deweloper w ciągu najbliższych miesięcy zasili obiekty o łącznej powierzchni 3 mln. m kw. energią z odnawialnych źródeł, a liczba ta będzie rosła w następnych latach. Do 2025 r. deweloper planuje osiągnąć neutralność emisyjną i spełnić cele porozumienia paryskiego 25 lat przed czasem.

Szyte na miarę

"Szyte na miarę" przez Panattoni. Centrum logistyczne w Tychach dla Action to najnowszy obiekt BTS realizowany przez Panattoni, czyli na konkretne potrzeby najemcy. Do tej pory deweloper oddał do użytku ponad 3 mln m kw. tego typu powierzchni, a kolejne są w budowie. Najnowsze projekty to m.in. ukończony właśnie zakład produkcyjny o powierzchni 40 000 m kw. dla firmy Leviat w Kaliszu czy obiekt BTS dla Animex Foods w Ostródzie oraz budowa fabryki w Rzeszowie dla amerykańskiej firmy BorgWarner. Projekty BTS powstały także m.in. dla Amazon, BSH, DSV, DPD, Flextronics, GE, H&M, Kellogg's, K-flex, Knauff Industries, Leroy Merlin, Bombardier, Pilkington, Recticel Komfort Snu, Faurecia, Sauer Danfoss i Hydroline. Obejmowały one zarówno powierzchnie produkcyjne, jak i duże centra dystrybucyjne dostosowane do wymogów e-commerce.