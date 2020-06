Panattoni przyciąga omnichannel

Już w lipcu br. Ekol Poland zajmie 11 500 m kw. w Panattoni Park Poznań VII, a od grudnia kolejne 1 000 m kw. powierzchni biurowej. Operator logistyczny obsłuży jednego z liderów branży odzieży outdoorowej – brytyjską firmę Regatta, która działa na rynku blisko 40 lat. Przedsiębiorstwa widzą ogromny potencjał we współpracy oraz doceniają atrakcyjną lokalizację, dlatego Ekol Poland wynajął od razu 23 500 m kw., a z pozostałych 11 000 m kw. skorzysta w lipcu 2021 roku. Na całej powierzchni operator logistyczny, zgodnie ze strategią omnichannel, obsłuży zarówno sklepy stacjonarne i hurtownie Regatty, jak i kanały sprzedaży internetowej w Unii Europejskiej, a także w Rosji i w Izraelu. Kooperacja z brytyjskim przedsiębiorstwem to istotny element rozwoju Ekol Poland, który działa od 2015 roku, zatrudniając łącznie 130 pracowników.

- Od początku działalności staramy się zapewnić naszym partnerom najlepsze z możliwych warunki do dalszego rozwoju ich działalności, zarówno ze względu na czas, dostępność i przeznaczenie powierzchni, jak i jej lokalizację. W przypadku operatorów logistycznych nasza oferta przekłada się również na rozwój podmiotów zlecających te operacje. Dlatego cieszy mnie podpisanie umowy z firmą Ekol Poland, która wynajmując 23 500 m kw. w naszym poznańskim parku, blisko połowę zabezpieczyła pod planowaną ekspansję przedsiębiorstwa Regatta. Tym bardziej, że to już nasz kolejny projekt z firmą Ekol Poland. W 2016 r. operator wynajął pierwszą powierzchnię w Panattoni Park Poznań III stopniowo zwiększając ją do 9 200 m kw. - mówi Katarzyna Kujawiak, Development Director z Panattoni.