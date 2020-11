Panattoni realizuje terminal przeładunkowy w Rzeszowie

Panattoni dostarczy w Rzeszowie terminal przeładunkowy, który spełni założenia strategii zrównoważonego rozwoju DB Schenker. Obiekt będzie wyposażony m.in. w kolektory słoneczne do podgrzania wody użytkowej, instalację wody szarej do spłukiwania toalet w budynku biurowym, czy system urządzeń grzewczo-wentylacyjnych z 90 proc. odzyskiem ciepła. W celu optymalizacji operacji logistycznych DB Schenker skorzysta z inteligentnego systemu wymiarowania dla ładunków – MetriXFreight, który zapewnia ich dokładny pomiar oraz nowej platformy online do obsługi przesyłek - Connect 4.0. Inwestycja powstanie na 4,5-ha działce. Powierzchnia obiektu to 6071 m kw., z czego 5 275 m kw. zajmie hala, a 725 m kw. zostanie przeznaczonych na część biurową. DB Schenker będzie miał do dyspozycji 57 doków oraz 200 miejsc parkingowych (w tym 30 dla pojazdów TIR i 13 dla VAN). Budynek zostanie ukończony w styczniu 2021 roku.

Terminal DB Schenker w Rzeszowie to kolejna wspólna realizacja DB Schenker i Panattoni, w której główną rolę grają nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Jak komentuje Robert Dobrzycki, CEO Panattoni: „Dzięki doświadczeniu i zrealizowaniu ponad 2 mln m kw. zgodnie ze standardami zrównoważonego i zielonego budownictwa, Panattoni ponownie mogło stać się partnerem DB Schenker wprowadzając do przedsięwzięcia know-how i zespół doświadczonych specjalistów. Dzięki temu inwestycja przebiega sprawnie, w zaplanowanym terminie, w ramach ustalonego budżetu i w zgodzie z najwyższymi standardami” i dodaje: „Takie realizacje bardzo nas cieszą, ponieważ pozwalają rozwijać się w kierunku, w którym chcemy dążyć – nowoczesności i ekologii.

W tym duchu deweloper realizuje dla DB Schenker obiekt także w Świdniku, w którym zastosowane zostanie nowoczesne i bezpieczne wyposażenie, m.in. ciche wózki widłowe o napędzie elektrycznym, oświetlenie typu LED, czy urządzenia pozwalające na odzysk ciepła. Obiekt spełni najwyższe normy pod względem oszczędności energii i redukcji CO2. Wcześniej, na przełomie 2018 i 2019 roku, deweloper dostarczył budynek w Nowej Wsi Wrocławskiej, w którym rozwiązania ekologiczne pozwoliły na dwukrotnie zmniejszenie zużycia energii oraz emisję CO2 niższą o 230 ton w porównaniu do tradycyjnych obiektów.

Innowacyjność potwierdzona. DB Schenker powstanie w miejscu sprzyjającym nowoczesnym rozwiązaniom – na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów - Dworzysko. Planowana inwestycja wymagała uzyskania Opinii o Innowacyjności, dokumentu wystawionego przez niezależną jednostkę badawczo - naukową, która stwierdza zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w planowanych inwestycjach. Innowacyjność terminalu przeładunkowego DB Schenker już teraz potwierdziła Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, a Panattoni brało udział w całym procesie opiniowania.

Wybierając Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko DB Schenker zyskuje lokalizację w pobliżu drogi ekspresowej S19 docierającej m.in. do Lublina i Białegostoku oraz autostrady A4 łączącej obiekt m.in. z Krakowem, Wrocławiem, Katowicami i Gliwicami.