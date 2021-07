Panattoni rozbudowuje Panattoni Park Legnica

Panattoni rozbudowuje Panattoni Park Legnica pod koncept Zero Waste. Do najemców inwestycji dołączyło przedsiębiorstwo zajmujące się renowacją produktów elektronicznych i AGD oraz ich sprzedażą w internecie.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 07-07-2021, 09:17

Koncepcja Go Earthwise with Panattoni jest potwierdzeniem, że inwestycje dewelopera są realizowane w zrównoważony sposób zgodny z ekologicznymi certyfikacjami. Parki Panattoni stanowią również platformę dla rozwoju przedsiębiorstw, których działalność jest z założenia korzystna dla środowiska. Przykładem jest europejska firma dająca drugie życie produktom elektronicznym i AGD oraz sprzedająca je w internecie, która w Panattoni Park Legnica zajmie 8500 m kw. –„Działalność naszego najemcy przyczynia się do redukcji negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne i idealnie wpisuje w ideę Zero Waste. Recykling, odzysk materiałów i ograniczenie zużycia zasobów to także kluczowe aspekty inwestycji Panattoni, a wybranie nas przez tego typu firmę, to najwyższa forma docenienia naszej zielonej rewolucji” – mówi Damian Kowalczyk, Development Director z Panattoni.

Przedsiębiorstwo zajmie niemal w całości jedną z realizowanych hal w ramach Panattoni Park Legnica, która zostanie oddana do użytku w IV kwartale 2021 roku. Będzie to pierwsza polska lokalizacja firmy i dzięki doskonałemu położeniu parku pozwoli obsłużyć klientów z wielu rynków Europy Zachodniej. Obiekt zostanie dostosowany do pracy stałej i lekkiej produkcji, a zaimplementowane rozwiązania pozwolą na sprawny serwis sprzętu elektronicznego i artykułów gospodarstwa domowego.

„Klient na swoją lokalizację wybrał istniejący park magazynowy, w ramach którego wybudowana zostanie nowa hala, którą firma zajmie niemal w całości. Legnica to obszar, który dynamicznie się rozwija i staje się atrakcyjną alternatywą dla przedsiębiorstw, które cenią sobie bliskość granicy z Niemcami i które chciałyby ulokować w Polsce swoje zakłady produkcyjne lub zaplecze magazynowe. Dziękujemy naszemu klientowi za zaufanie oraz firmie Panattoni za współpracę i sprostanie potrzebom najemcy” – mówi Maciej Gierak, menedżer ds. rozwoju biznesu, dział powierzchni magazynowych i przemysłowych, Savills.

Panattoni Park Legnica zlokalizowany jest obok drogi ekspresowej S3, przebiegającej docelowo wzdłuż całej zachodniej granicy kraju – od Świnoujścia do Lubawki. Ponadto kompleks znajduje się niedaleko autostrady A4 łączącej granice południowo-zachodnią oraz południowo-wschodnią. Lokalizacja dzięki dogodnemu połączeniu z trzema granicami stała się doskonałą alternatywą dla rynku wrocławskiego i idealnie sprawdza się w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw. Tylko w tym roku do kompleksu wprowadziła się m.in. Grupa Spread, która wynajęła 11 000 m kw., a obiekt w Legnicy stał się centralnym magazynem dla produkcji firmy m.in. w Niemczech i Czechach.