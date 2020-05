Panattoni rozbudowuje Trójmiasto

Ruszyła budowa Panattoni Park Tricity East III, który powstanie 4 km od Portu Gdańskiego i Terminala Kontenerewo DTC. Cała powierzchnia – 32 886 m kw. – zostanie dostarczona w jednym etapie, a obaj najemcy uzyskają early access już w październiku br. Firma Greenyard Logistics Poland – która jako pierwsza związała się z nowym obiektem Panattoni – zajmie 11 824 m kw., a Omega Pilzno 14 500 m kw. Rozwiązania zaimplementowane w Panattoni Park Tricity East III, zostaną dostosowane do działalności najemców. Greenyard Logistics Poland skorzysta z 9 571 m kw. mroźni, wyposażonej w zaawansowaną technologicznie komorę szybkiego zamrażania. Deweloper zadba również by temperatura przed pomieszczeniem utrzymywała się na stałym poziomie 0 – 4 stopnie. Zastosowana technologia wesprze firmę w obsłudze dóbr szybkozbywalnych (FMCG), m.in. produktów mięsnych, w tym rybnych. Oprócz mroźni, dostarczone zostaną również 2 003 m kw. suchego magazynu oraz 250 m kw. biur. Drugi najemca – Omega Pilzno – skorzysta z magazynu wysokiego składowania, który obejmie prawie całą zajmowaną powierzchnię. W jej ramach Panattoni przygotował oddzielny dok do obsługi towaru ciężkiego, a także zabezpieczył przyszły rozwój firmy Omega Pilzno w ramach budynku.

Duże zainteresowanie pomorską lokalizacją komentuje Martyna Sochaczewska, Leasing Managerz Panattoni: „Powstający Panattoni Park Tricity East znajduje się zaledwie 4 km od Portu Gdańskiego i terminala DCT, w którym w 2019 przeładowano ponad 2 mln kontenerów TEU – najwięcej w regionie Bałtyku. Nieustanny rozwój portu wpływa na stale rosnący rynek magazynowy w Trójmieście, które w 2019 stało się piątym regionem w Polsce pod względem dostarczonej powierzchni oraz popytu netto. My również dostrzegamy ogromny potencjał Pomorza, dlatego planujemy zwiększyć nasz wolumen w regionie do ok. 470 000 m kw. jeszcze w tym roku”.

Bliskość Portu Gdańskiego to nie jedyna zaleta lokalizacji Panattoni Park Tricity East III. Obiekt powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie rafinerii, a jego strategiczne położenie pozwoli na sprawny transport lokalny, krajowy i międzynarodowy. Przy samym budynku przebiega droga S7 - która docelowo połączy stolicę regionu m.in. z Warszawą i Krakowem – a centrum Gdańska od obiektu dzielą zaledwie 4 km. Ponadto 15 km od Panattoni Park Tricity East III położony jest port lotniczy.

Panattoni Park Trinity East III to jedna hala magazynowa klasy A wyposażona w doki i bramy z poziomu zero oraz wygodne parkingi i place manewrowe. Powierzchnia magazynowo-produkcyjna, która wynosi 32 886 m kw., jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb klientów z różnych branż. Zgodnie z polityką Panattoni, obiekt uzyska certyfikat BREEAM na poziomie VERY GOOD.