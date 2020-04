Panattoni rozpoczęło realizację dwóch sortowni dla DPD Polska

Rynek przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych) rozwija się błyskawicznie. Pod koniec marca br. firmy z tej branży notowały obrót o 20 proc. większy niż na początku roku, co przełożyło się to na rosnące zainteresowanie i zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową. Potwierdza to firma DPD Polska – będąca częścią DPDgroup, drugiej pod względem wielkości międzynarodowej sieci kurierskiej w Europie – która poszerza swoją działalność o dwie lokalizacje w ramach kompleksów logistycznych Panattoni. Sortownie o zbliżonych powierzchniach ok. 3 600 m kw. każda powstaną w Panattoni Park Poznań X oraz Panattoni Park Gdańsk Airport. Odpowiednią efektywność procesów zapewni dopasowany do potrzeb klienta system sortujący, a ich sprawną obsługę zagwarantują liczne bramy na poziomie „0” oraz wygodne place manewrowe. Budowa zakończy się wiosną 2021 roku. Wielkopolska i pomorska inwestycja nie są jedynymi realizacjami na potrzeby DPD Polska. W październiku 2019 r. firmy przedłużyły umowy najmu obiektów o łącznej powierzchni ponad 10 000 m kw. w ramach Panattoni Park Sosnowiec II oraz Panattoni Park Kraków III.

- Rozwój e-commerce, wzrost rynku przesyłek ekspresowych i rosnące wymagania konsumentów wymagają od nas ciągłego modernizowania infrastruktury. Naszym celem jest dostarczanie przesyłek bezpiecznie, szybko i sprawnie. Budowa nowych obiektów to okazja do wdrożenia energooszczędnych i zrównoważonych technologii, a także efektywniejsze sieci połączeń drogowych i redukcja emisji CO2 na trasach łączących sortownie i oddziały – komentuje Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska.