Panattoni rusza z budową City Logistics Warsaw Airport II przy południowej obwodnicy Warszawy

Logistics Warsaw Airport II zlokalizowany będzie zaledwie 6 km od lotniska Chopina, tuż przy węźle Opacz. Łączy on drogi ekspresowe S7 i S8 oraz jest częścią południowej obwodnicy Warszawy. Park o planowanej powierzchni 9 000 m kw. ma on już pierwszych najemców –dystrybutora materiałów biurowych oraz producenta samolotów.

Stolica przyciąga jak magnes. Bez wątpienia o atrakcyjności City Logistics Warsaw Airport II decyduje jego położenie. Nowy obiekt ulokowany będzie tuż przy granicy administracyjnej stolicy. „Znacząco ułatwi to dystrybucję towarów na końcowym etapie tzw. „ostatniej mili”. Położenie magazynu daje natychmiastowy dostęp do doskonałej infrastruktury drogowej, nowych tras wylotowych z/do Warszawy, lotniska oraz dużego zasobu wysoce wykwalifikowanych pracowników” – mówi Robert Dobrzycki, CEO Panattoni. Jak dodaje „Warszawa to nie tylko największy i najbardziej atrakcyjny rynek logistyczny w Polsce, ale i całej Europie Środkowo-Wschodniej”. Stołeczny region zamieszkany jest przez 5,6 mln mieszkańców. Znajduje się tu 75 uczelni wyższych, w których kształci się 250 000 studentów. Działa też tutaj ponad 140 tys. firm. Nic dziwnego, że na region warszawski przypada aż 35 proc. nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce.

City Logistics Warsaw Airport II będzie nowoczesnym obiektem wyposażonym w 16 doków przeładunkowych. Jak każda nowa inwestycja Panattoni podlega certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie „Very Good”. Centrum logistyczne zlokalizowane będzie nieopodal międzynarodowego lotniska Chopina (ok 6 km). Jego ogromnym atutem jest pobliski węzeł Opacz, który zapewnia idealne połączenia zarówno z centrum Warszawy, jak i całym krajem. Węzeł jest częścią południowej obwodnicy Warszawy na styku tras S7 (Trójmiasto - Kraków) i S8 (Wrocław – Białystok).