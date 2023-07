Widzew Łódź przed startem nowego sezonu będzie grał #ZawszeW13, razem z nowym Sponsorem Strategicznym, którym zostało Panattoni - najaktywniejszy deweloper nieruchomości przemysłowych na świecie.

Panattoni Sponsorem Strategicznym Widzewa Łódź

Umowa między Widzewem Łódź a Panattoni

Umowa między Widzewem Łódź a Panattoni obowiązywać będzie w sezonie 2023/2024. Logo Panattoni będzie eksponowane w centralnym miejscu koszulek meczowych pierwszej drużyny Widzewa Łódź oraz na stadionie przy al. Piłsudskiego 138. Spoty promujące firmę będą emitowane na bandach LED podczas meczów pierwszego zespołu, a także eksponowane w komunikatach spikera oraz w oficjalnych mediach Klubu

Jesteśmy w Łodzi od wielu lat, inwestujemy w tym regionie od dawna, jest to dla nas jedno z kluczowych miejsc na mapie Polski, ale też na mapie biznesu europejskiego. Dzięki naszym inwestycjom miasto stale się rozwija. Już dwa lata temu zdecydowaliśmy się, aby nawiązać pierwszą współpracę z Widzewem w ramach Akademii Widzewa, co świetnie wpisuje się w naszą strategię odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i wspierania społeczności lokalnych. Teraz przyszedł czas, aby pójść o krok dalej i nawiązać współpracę na jeszcze wyższym poziomie. Mam nadzieję, że to strategiczne partnerstwo pozwoli Widzewowi dalej się rozwijać. Wsparcie międzynarodowej firmy jaką jest Panattoni będzie stanowiło ważne zaplecze dla klubu, a dla nas będzie symbolem wspierania nie tylko biznesu w województwie łódzkim, ale również drużyny piłkarskiej, która ma szanse sięgać jeszcze wyżej. - skomentował Robert Dobrzycki, CEO & Co-owner Panattoni Europe and India.

Firma Panattoni dołączyła do grona partnerów Widzewa Łódź pod koniec 2021 roku, uzyskując tytuł Sponsora Strategicznego Akademii Widzewa. Logotyp firmy był umieszczony w centralnym miejscu koszulek meczowych drużyn młodzieżowych Widzewa Łódź.

- Budując relacje z partnerami stawiamy na stopniowe rozwijanie współpracy oraz budowanie wzajemnych relacji. Zależy nam na profesjonalnym podejściu i satysfakcji naszych sponsorów oraz przyjaciół. Cieszę się, że Panattoni zdecydowało się na tak znaczące rozszerzenie współpracy i objęcie roli Sponsora Strategicznego całego Klubu. Dla mnie to dowód dobrze wykonanej pracy, ale też znaczące wsparcie dla Klubu. Prowadziliśmy rozmowy z kilkoma podmiotami, ale możliwość współpracy z Panattoni na tym poziomie jest krokiem naprzód dla Widzewa. Dziękuję panu prezesowi Robertowi Dobrzyckiemu za zaufanie. Z takim wsparciem będziemy walczyć o kolejne zwycięstwa w PKO Bank Polski Ekstraklasie – powiedział Michał Rydz, prezes Zarządu Widzew Łódź S.A. – powiedział Michał Rydz, prezes Zarządu Widzew Łódź S.A.

Powierzchnia logistyczna w Łodzi

Panattoni od początku swojej działalności w Łodzi i okolicach dostarczyło ponad 2,2 mln m2 powierzchni, stwarzając platformę wzrostu dla setek firm i branż. W granicach miasta deweloper zrealizował m.in. gigantyczną inwestycję - Central European Logistics Hub, która już przekroczyła 630 000 m2. Na jej terenie powierzchnię wynajmują liderzy swoich branż, tacy jak Smyk, BSH czy Media Expert.

Panattoni oferuje obiekty przemysłowe i magazynowe wraz z towarzyszącą im powierzchnią biurową. Jej specjalnością są szyte na miarę inwestycje build-to-suit (BTS) - budowane na zamówienie indywidualnego klienta. W ramach portfolio ukończonych parków logistycznych posiada także powierzchnie do natychmiastowego wynajęcia w całej Polsce.