Panattoni sprzedaje dwa łódzkie magazyny azjatyckiemu funduszowi

Sprzedane azjatyckiemu funduszowi dwa obiekty magazynowe o łącznej powierzchni 144 880 m kw. należały do joint venture utworzonego przez Panattoni i Kajima Properties (część japońskiej Kajima Corporation – czołowego wykonawcy inwestycji budowlanych na świecie). Przy transakcji deweloperowi doradzała renomowana kancelaria prawna Greenberg Traurig, z kolei fundusz wspierany był przez Savills Investment Management.

Oba budynki to nowoczesne powierzchnie magazynowe klasy A, do tego w pełni wynajęte.

- Bez wątpienia ich atutem jest położenie w centrum Polski, na przecięciu ważnych szlaków logistycznych. Magazyny są częścią budowanego przez nas Central European Logistics Hub, największego na kontynencie centrum logistycznego o docelowej powierzchni 600 000 m kw. Do tej pory oddaliśmy już 370 000 m kw., a kolejne są w realizacji – mówi Robert Dobrzycki, CEO Panattoni.

- Polskie obiekty magazynowo-przemysłowe położone w atrakcyjnych lokalizacjach coraz częściej kuszą inwestorów zagranicznych, w tym tych z Azji. Rynek magazynowy nie tylko oparł się załamaniu wywołanemu pandemią koronawirusa, ale wręcz przeciwnie – zyskuje na szybko rosnącym sektorze e-commerce - dodaje.

- Inwestorzy są świadomi dobrych perspektyw tego rynku, stąd ich rosnące zainteresowanie dywersyfikacją portfela o branżę usług logistycznych. Cieszę się, że mogliśmy w tym wesprzeć naszego klienta. Dzięki tej transakcji wartość naszych aktywów pod zarządzaniem w Polsce przekroczyła już 1,5 mld euro – wyjaśnia Jon Crossfield, Head of Strategic Partnerships, Savills Investment Management.

Central European Logistics Hub zlokalizowany jest przy ul. Jędrzejowskiej we wschodniej części Łodzi, tuż przy autostradzie A1 (północ – południe). Do skrzyżowania z autostradą A2 (węzeł Łódź Północ) jest zaledwie 30 km. Położenie na przecięciu europejskich szlaków logistycznych umożliwia nie tylko dystrybucję krajową, ale i zagraniczną. Z kolei lokalizacja kompleksu w obrębie miasta zapewnia pracownikom szybki i łatwy dojazd do pracy.