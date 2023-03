Panattoni, największy w Europie deweloper i inwestor kapitału instytucjonalnego w sektorze nieruchomości przemysłowych i logistycznych, sprzedał swój strategiczny projekt w południowo-zachodniej Polsce – Wrocław Campus – firmie P3 Logistic Parks. Inwestycja ma 185 000 m kw.

Panattoni sprzedaje Wrocław Campus P3 Logistic Parks

Wrocław Campus sprzedany

Panattoni jest największym podmiotem lokującym kapitał instytucjonalny w aktywa przemysłowe i logistyczne w Europie, średnio około 7 mld euro rocznie. Sprzedaż naszego wrocławskiego parku logistycznego firmie P3 świadczy o utrzymującym się silnym apetycie inwestorów instytucjonalnych na tego typu obiekty. Podaż nowych inwestycji w Polsce wciąż nie nadąża za zapotrzebowaniem na powierzchnię ze strony firm przemysłowych i e-commerce oraz rosnącym trendem nearshoringu - mówi Robert Dobrzycki, CEO i współwłaściciel Panattoni w Europie i Indiach

Wrocław Campus posiada certyfikację środowiskową BREEAM na poziomie Excellent. Wśród najemców parku są ID Logistics, koreański operator logistyczny Unico Logistics, GEIS, LX Pantos oraz producent kabli samochodowych Leoni. Obecnie zatrudnienie znalazło tam ok. 600 pracowników.

Panattoni Wrocław Campus

Panattoni Wrocław Campus składa się z czterech budynków o łącznej powierzchni 185 000 m kw. Wysokość parku wynosi 10 metrów w świetle, a maksymalne obciążenie skupione to 5 ton. Na terenie inwestycji znajduje się 319 ramp przeładunkowych, 949 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 67 dla ciężarowych. Potencjalna ekspansja może objąć dwa dodatkowe budynki o łącznej powierzchni 160 000 m kw., przystosowane do funkcji magazynowych i lekkiej produkcji. W regionie działa już największy w Europie producent baterii litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych, zarządzany przez koreański koncern LG (LGES Wrocław). Ogromna fabryka LG plasuje Polskę na trzecim miejscu pod względem rozwoju zdolności produkcyjnych baterii do pojazdów elektrycznych w Europie do 2031 roku, po Niemczech i Węgrzech.

Wrocław Campus jest położony w jednej z najlepiej rozwiniętych stref logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej, rozciągającej się od Szczecina na północy Polski do Czech, Słowacji i Węgier na południu. Jest tu ponad 350 parków logistycznych obejmujących 20 milionów m kw. Lokalizacja ma bezpośredni dostęp do autostrad A4 i A8, które łączą główne rynki europejskie – jak Niemcy i Austria – z bazą klientów liczącą ponad 100 milionów osób. Międzynarodowe lotnisko we Wrocławiu jest oddalone o zaledwie 15 minut jazdy samochodem. Region Dolnego Śląska zamieszkuje 2,9 mln osób, a sam Wrocław liczy 650 000 mieszkańców.

W procesie transakcyjnym Panattoni doradzała kancelaria DLA Piper, a P3 Logistic Parks - Greenberg Traurig, Gleeds, Cushman & Wakefield oraz Delta Simons, PwC Polska.