Panattoni tworzy zielone struktury. Emilia Dębowska została Sustainability Managerem

Panattoni już od kilku lat kładzie coraz większy nacisk na proekologiczne i prospołeczne rozwiązania w budowanych przez siebie obiektach. Zgodnie z przyjętą w firmie koncepcją zrównoważonego rozwoju – Go Earthwise – wszystkie nowe inwestycje Panattoni charakteryzują się m.in. zredukowaną emisją CO2 (przez np. podwyższoną izolacyjność ścian i dachów), dbałością o środowisko naturalne i dobrostan pracowników. Prace nad nowym konceptem trwały od ponad roku. We wrześniu 2019 roku powstał pierwszy obiekt Panattoni wpisujący się w koncepcję wellbeing, w którym zastosowano przeszklone elewacje dzięki czemu zwiększono dostęp do światła dziennego. Na początku 2020 r. deweloper wprowadził w życie obowiązek certyfikowania w systemie BREEAM na poziomie „Very Good” wszystkie nowopowstające inwestycji. Od maja br. realizowana jest nowa koncepcja zieleni ze strefami relaksu i kwitnącymi łąkami. Zmiany współtworzyła Emilia Dębowska, która od lipca 2020 r. objęła stanowisko Sustainability Managera.

Emilia Dębowska w Panattoni jest od maja 2015 roku. Wcześniej zajmowała stanowisko Marketing Managera, odpowiadając także za realizację działań marketingowych zielonych rozwiązań Panattoni. Systematyczne poszerzanie kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym analizowanie najbardziej efektywnych europejskich rozwiązań, które są stosowane m.in. w Anglii, Holandii, Niemczech i Czechach, współpraca z najlepszymi pracowniami architektury zieleni, a przede wszystkim praktyka i odnalezienie po marketingu drugiej pasji – ekologii, sprawiły że Emilia Dębowska była współodpowiedzialna za opracowanie i pilotażowe wprowadzanie nowych rozwiązań proekologicznych w inwestycjach Panattoni. Teraz w zakresie jej kompetencji będzie zarządzanie koncepcją Panattoni Go Earthwise i jej rozwój.