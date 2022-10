Panattoni wzrasta na całym Dolnym Śląsku: firma przekroczyła 2 mln m kw. dostarczonej powierzchni. Deweloper m.in. ruszył ostatnio z największą inwestycją w regionie – Wrocław South Logistics Hub, która zajmie docelowo 247 000 m kw. Przedsiębiorstwo rozwija także inne lokalizacje w województwie, takie jak Legnica czy Głogów, w którym uroczyście otwarta została realizacja dla FM Logistic – operatora logistycznego działającego na 3 kontynentach. Firma wynajęła 35 000 m kw. w ramach Panattoni Park Głogów, a w uroczystości udział wzięli przedstawiciele Panattoni, FM Logistic, Fressnapf, a także władz miasta, na czele z prezydentem Głogowa, Rafaelem Rokaszewiczem.

FM Logistic podpisało długoletni kontrakt na składowanie towarów oraz obsługę logistyczną kanału e-commerce B2C wiodącej sieci sklepów zoologicznych Grupy Fressnapf, w Polsce działającej pod międzynarodową nazwą Maxi Zoo. Firma zakłada intensywny rozwój i szacuje, że liczba zamówień zrealizowanych w Głogowie dla indywidualnych klientów sieci w Polsce i Niemczech osiągnie liczbę nawet 4 mln zamówień w 2023 roku. Inwestycja pozwoli rozwinąć segment sprzedaży online Grupy Fressnapf, która posiada 1800 sklepów w 11 krajach Europy.

- Obecnie niemalże wszystkie branże rozwijają działalność online, a Panattoni stało się w ostatnich latach specjalistą w realizacji powierzchni dostosowanej do tych procesów. Już ok. 1/3 wszystkich naszych realizacji służy właśnie obsłudze e-commerce, co w samej Polsce stanowi ok. 4 mln m kw. Wszystko wskazuje na to, że udział w tej powierzchni sklepów zoologicznych będzie tylko rósł. W końcu sam handel elektroniczny karmy dla zwierząt domowych wzrósł w czasie pandemii o ponad 50 proc. Wielu światowych graczy w tym sektorze wskazuje, że handel online to nawet połowa ich sprzedaży. Grupa Fressnapf to doskonały przykład rozwijania tego kanału

– mówi Damian Kowalczyk, Development Director Panattoni na Dolnym Śląsku i w województwie opolskim.