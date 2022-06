Panattoni ukończyło 70 proc. City Logistics Kraków I

Autor: opr. RW

Data: 15-06-2022, 13:46

Panattoni aktywnie działa w ramach City Logistics Kraków I. Do obiektu wprowadzili się kolejni najemcy - FM Logistics, który korzysta z narożnego cross-docka oraz Raven – dystrybutor artykułów sportowych.

Potencjał drzemiący w granicy miasta. Panattoni zrealizowało ok. 70 proc. z planowanych 36 500 m kw. w ramach City Logistics Kraków I, a dostarczona powierzchnia jest już w całości wynajęta. Deweloper rozwijając segment obiektów ostatniej mili pozwala swoim najemcom przenosić działalność bliżej klienta i pracownika, z obrzeży aglomeracji w granice miast. Przykładem jest FM Logistic – międzynarodowy operator – który właśnie wynajął 2300 m kw. w City Logistics Kraków I, dokąd przeniósł się ze znajdującej się na południe od stolicy regionu Skawiny.

Logistyka miejska

Oprócz doskonałego położenia w mieście, przy ul. Cementowej, umożliwiającego wdrożenie na szerszą skalę usług dla logistyki miejskiej firma zyskała także bardzo dobry dostęp do nieodległej drogi ekspresowej S7 oraz korzysta z dopasowanej powierzchni. Odpowiednio zaprojektowany magazyn, pozwoli sprawnie prowadzić operacje logistyczne. Deweloper zrealizował narożny cross-dock, a także dostosował do zwiększonych potrzeb najemcy liczbę doków, bram wjazdowych i miejsc parkingowych. Panattoni zadbało również o ponadstandardowe doświetlenie światłem naturalnym, wynoszące 10 procent. City Logistics Kraków I to inwestycja typu brownfield, powstająca na terenie poprzemysłowym.

- Kraków przez swoje położenie i historię jest kluczowym ośrodkiem biznesowym Polski, ale niska dostępność gruntów ogranicza jego możliwości dla sektora nieruchomości przemysłowych. Dlatego, aby zapewnić swoim klientom możliwość rozwoju w najlepszych lokalizacjach, Panattoni odzyskuje grunty poprzemysłowe. Brownfield pozwala wydobywać potencjał stolicy małopolski i rozwijać się w regionie firmom z branży logistyki, handlu, czy odzieżowej, które napędzają atrakcyjność Krakowa i okolic. W Panattoni w dwóch ostatnich latach ok. 1/3 realizacji stanowiły inwestycje typu brownfield. Odzyskiwanie terenów poprzemysłowych to konkretna korzyść dla biznesu, przy jednoczesnym wpisaniu się w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego – mówi Filip Noworól, Senior Leasing Manager w Panattoni.

Raven Sport pierwszym najemcą

Z powierzchni w City Logistics Kraków I już korzysta również firma Raven Sport Sp. z o.o., która zajęła 1600 m kw. Przedsiębiorstwo zajmuje się dystrybucją i handlem wysokiej jakości odzieżą, obuwiem oraz sprzętem turystyczno-sportowym i jest wyłącznym, krajowym dystrybutorem kilkunastu uznanych i rozwijających się brandów. Krakowskie pochodzenie firmy potwierdza potencjał obiektów City Logistics dla firm lokalnych o ponadregionalnym zasięgu.

City Logistics Kraków I powstaje w strategicznej lokalizacji, zarówno pod kątem ponadregionalnego prowadzenia działalności, jak i dostępu do pracownika. Inwestycja znajduje się w jednej z industrialnych dzielnic miasta, zaledwie ćwierć kilometra od pętli tramwajowej i autobusowej. Największym jej atutem jest bliskość drogi ekspresowej S7, która już niedługo połączy obiekt m.in. z Warszawą, czy Gdańskiem na północy. Kolejną mocną stroną parku, która pozwala na wsparcie nawet mniejszych działalności, jest możliwość wynajęcia minimalnych modułów. Format SBU umożliwia skorzystanie z minimum 1080 m kw. Elastyczna powierzchnia pozwala na prowadzenie operacji zarówno logistycznych, produkcyjnych, magazynowych, jak i e-commerce’owych.