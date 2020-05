Panattoni ukończyło budowę Panattoni Appliance Park o wartość inwestycji 18 mln EUR

Panattoni i DH Capital w wyniku wspólnego przedsięwzięcia joint venture ukończyły budowę Panattoni Appliance Park o wartość inwestycji 18 mln EUR. Park o powierzchni 30 000 m kw. jest częścią Central European Logistics Hub Panattoni i powstał głównie na potrzeby największej w Europie fabryki zmywarek BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. (58 500 m kw.) zrealizowanej również przez dewelopera. Już dziś Panattoni Appliance Park wynajęty został w 90 proc., a ulokowali się w nim producenci i poddostawcy komponentów wytwarzanych w zakładzie produkcyjnym urządzeń, których operacje transportowe ułatwia bezpośrednie połączenie drogowe z fabryką BSH. Park jest również przykładem klastra biznesowego - środowiska biznesowego współpracujących ze sobą najemców na skoncentrowanej geograficznie przestrzeni.

DH Capital to prywatny inwestor na rynku nieruchomości komercyjnych, inwestujący również w obiekty przemysłowe dedykowane lekkiej produkcji i szeroko pojętemu łańcuchowi dostaw – od inwestycji BTS, przez parki biznesowe, po logistykę miejską. Działalności inwestycyjna DH Capital obejmuje przedsięwzięcia typu private equity, nabywanie nieruchomości poprzez strategie współ-inwestycji i współwłasności oraz zarządzanie aktywami.

Panattoni Central European Logistics Hub to tworzony przez Panattoni największy w Europie kompleks logistyczny o planowanej powierzchni 600 000 m kw. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Jędrzejowskiej w Łodzi, tuż przy A1 – jedynej polskiej autostradzie o przebiegu północ-południe. Hub oddalony jest zaledwie 30 km od węzła Łódź Północ, który stanowi skrzyżowanie autostrad A1 i A2. Już dziś realizacja Central European Logistics Hub zbliża się do półmetka. W ramach inwestycji wybudowanych zostało 370 000 m kw., a kolejne 40 000 m kw. jest w realizacji. Firmy, które zdecydowały się już na swój rozwój w Hubie to BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Media Expert czy SMYK. Hub napędza rozwój Nowej Dzielnicy Przemysłowej Łodzi z możliwością utworzenia 7 tys. miejsc pracy.