Panattoni znaczy wszechstronność. Panattoni realizując kolejne obiekty, dostarcza powierzchnie o zróżnicowanym przeznaczeniu – od magazynowania i logistyki, przez e-commerce, po zaawansowane technologicznie zakłady produkcyjne i nowoczesne przestrzenie biurowe. Przykładem tej wszechstronności jest oddana do użytku fabryka Reynears Aluminium - czołowego europejskiego producenta innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska systemów aluminiowych do okien, drzwi, ścian osłonowych, systemów przesuwnych oraz osłon przeciwsłonecznych.

Firma skorzysta nie tylko z ponad 31 000 m kw. hali przemysłowej, ale też nowoczesnej przestrzeni biurowej o powierzchni ok. 1200 m kw., zaprojektowanej przez biuro architektoniczne ARCH-DECO z Gdyni. Przestrzenie zostały przygotowane z myślą o komforcie pracowników pod kątem akustyki, jakości powietrza czy dostępu światła dziennego. Na terenie inwestycji znajdzie się ponad 37 200 m kw. terenów zielonych.

W Reynaers Aluminium rygorystyczna kontrola jakości na każdym etapie to podstawa procesu produkcyjnego, a kluczem do skutecznych operacji jest dostosowany do działalności budynek produkcyjno-magazynowy. Cieszymy się, że udało nam się dostarczyć obiekt, który doskonale sprawdzi się w procesach firmy, jednocześnie spełniając wysokie wymagania w zakresie ekologii i energooszczędności. Wymagająca, ale skuteczna realizacja to także cegiełka dołożona do zielonej rewolucji całej branży, ponieważ produkty Reynears Aluminium odgrywają istotną rolę w przemianie rynku nieruchomości w stronę zrównoważonego budownictwa i ograniczania emisji CO2 do atmosfery

– mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.