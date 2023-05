Położony w Niemcach Panattoni Park Lublin II to inwestycja o powierzchni 84 000 m kw. w ramach pięciu budynków. Jako największy park przemysłowy w Polsce Wschodniej stanie się kompleksową platformową biznesową przyspieszającą rozwój całego regionu.

- Województwo lubelskie rozwija się dynamicznie, stając się motorem napędowym całej Polski Wschodniej. Dostęp do wykwalifikowanej kadry, rozwój stref ekonomicznych, a także powstająca w regionie międzynarodowa trasa Via Carpatia - kluczowy szlak transportowy dla wschodniej części Unii Europejskiej – przyciągają biznes o zróżnicowanym profilu. Potencjał regionu pozwalają wykorzystać właśnie nowoczesne obiekty przemysłowe – takie jak Panattoni Park Lublin II, które tworzą platformę do rozwoju przedsiębiorstw. Cieszymy się, że potencjał dostrzegają instytucje finansowe, takie jak Pekao SA, które potwierdzają jakość i perspektywiczność naszych inwestycji

– mówi Karina Trojańska, Chief Financing & Operating Officer w Panattoni.