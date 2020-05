Panattoni wspiera walkę z koronawirusem i przeznacza 500 000 PLN na kupno sprzętu dla trzech szpitali

Po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia deweloper wybrał szpitale, które wymagają pomocy w największym stopniu. Sprzęt za 500 000 PLN trafi do trzech placówek: Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Deweloper dostarczy łącznie 100 000 masek medycznych, 200 000 rękawic nitrylowych, 300 termometrów bezdotykowych oraz 100 opakowań czepków medycznych. Sprzęt został zakupiony od jednego z klientów Panattoni.

Zakup medycznego asortymentu przez Panattoni komentuje Robert Dobrzycki, Chief Executive Officer Europe, Panattoni, : „Koronawirus jest szczególnie dużym zagrożeniem dla personelu szpitali, który działa na pierwszej linii w walce z pandemią. Dlatego pomoc z wielu stron jest konieczna Dostarczenie niezbędnego sprzętu to nie tylko chęć wsparcia, ale również wyrażenia wdzięczności dla bohaterów, którzy każdego dnia pomagając potrzebującym, ryzykują zachorowanie na Covid-19”. I dodaje: „Bardzo zależało nam, żeby asortyment był najwyższej jakości i dotarł do najbardziej potrzebujących placówek. Konsultacja z Ministerstwem Zdrowia oraz podjęcie współpracy z liderem w swojej branży pozwoliło spełnić oba warunki”.

Przekazanie 500 000 PLN na sprzęt to kolejne działanie Panattoni, wspierające personel medyczny w czasie pandemii SARS-CoV2. Deweloper bierze również udział we wspólnej inicjatywie branży nieruchomości #property4heroes. Akcja jest wyrazem podziękowania za ciężką pracę i poświęcenie lekarzy, pielęgniarzy, personelu pomocniczego oraz ratowników medycznych. Inicjatywa #property4heroes zaplanowana jest na dwa miesiące. W tym czasie do 11 placówek w całym kraju zostanie dostarczonych ok. 40 tys. posiłków.