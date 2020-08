Panattoni wybudowało w Czechach najbardziej przyjazny środowisku obiekt przemysłowy na świecie

MRiRW: polskiebazarek.pl narzędziem sprzedaży bezpośredniej od rolnika do konsumenta

Projekt Panattoni, dewelopera powierzchni przemysłowych, jako pierwszy w Czechach otrzymał ocenę Outstanding i rekordowy wynik punktacji 90,68%.

W budynku koncept zrównoważonego rozwoju widoczny jest dosłownie na każdym z 27 000 metrów kwadratowych jego powierzchni. Najbardziej imponujące parametry dotyczą gospodarki wodnej, co jest odpowiedzią na coraz bardziej widoczny wpływ zmian klimatycznych. Dzięki unikatowemu systemowi wykorzystania deszczówki do spłukiwania toalet, udało się zmniejszyć zużycie wody pitnej o imponujące 84% w porównaniu ze standardem branżowym.

Hala wyposażona jest również w inteligentne oświetlenie LED, systemy pomiarowe optymalizujące zużycie energii oraz rolety zewnętrzne, które w znaczący sposób oszczędzają energię potrzebną do klimatyzacji obiektu. Wszystkie ulepszenia przyczyniają się do 56% zmniejszenia zużycia energii i redukcji śladu węglowego o 58%. Materiały budowlane zostały wybrane z myślą o ekologii i zrównoważonym budownictwie. Część z nich (ponad 12%) posiada jeden z certyfikatów ISO 14001, BES lub FSC, a także deklarację środowiskową produktu (EPD). Jakość środowiska wewnętrznego, uwzględniająca komfort warunków pracy zatrudnionych, również wpłynęła na wysoką ocenę certyfikatu BREEAM 2016 New Construction.

„Fakt, że projekt Panattoni Park Cheb South uzyskał ocenę Outstanding BREEAM jest świadectwem przywództwa i wizji klienta oraz ciężkiej pracy i poświęcenia od rzeczoznawcy po szerszy zespół projektowy. Aby uzyskać znakomitą ocenę, trzeba zrealizować prawdziwie zrównoważoną wizję, nie tylko skupiając się na określonym zestawie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem, ale także patrząc na wszystko całościowo. Zespół słusznie może być dumny z tego osiągnięcia, które służy teraz jako drogowskaz dla innych projektów nie tylko w Czechach, ale i na całym świecie” - powiedział Shamir Ghurma, dyrektor BREEAM, który certyfikuje obiekty pod kątem zrównoważonego rozwoju na całym świecie.