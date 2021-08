Panattoni wybuduje centrum dystrybucyjne w Siedlcach

Panattoni wybuduje centrum dystrybucyjne Panattoni Park Siedlce. Inwestycja powstaje niedaleko centrum miasta, w sąsiedztwie A2.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 05-08-2021, 16:13

Deweloper zrealizuje Panattoni Park Siedlce – dwa budynki o łącznej powierzchni 24 600 m kw., z czego do kwietnia 2022 r. dostarczona zostanie połowa planowanego metrażu. Będzie to pierwszy obiekt magazynowy klasy A na tym rynku. Inwestycja ma już pierwszego najemcę – operatora logistycznego, który we wrześniu br. zajmie bisko 5500 m kw.

– Teraz Siedlce, a wcześniej Rzeszów, Wałbrzych, czy Kalisz. Te lokalizacje potwierdzają trend coraz głębszej penetracji rynku przez firmy obsługujące zamówienia e-commerce. Przedsiębiorstwa dążą do zmniejszenia dystansu końcowego etapu dostaw do konsumentów, stawiając na centra dystrybucyjne w mniejszych miejscowościach. Pozwala to na maksymalizację ich efektywności pod względem kosztów i czasu przesyłki. Obok rozwoju lokalnych przedsiębiorstw jest to najważniejszy impuls powstawania nowoczesnej powierzchni magazynowej w lokalizacjach, gdzie dotychczas dostępny był tylko niższy standard – mówi Michał Samborski, Head of Development w Panattoni.

Siedlce to kolejny rynek odkryty przez Panattoni.

Deweloper w ostatnich latach napędził m.in. rozwój Polski Zachodniej – realizując pierwsze inwestycje klasy A w takich lokalizacjach jak Zielona Góra, czy Gorzów Wielkopolski. Ponadto firma, jako pierwsza postawiła na liczne rynki Polski Wschodniej – budując m.in. w Lublinie, Rzeszowie, Kielcach, czy Białymstoku.

Panattoni Park Siedlce to kompleks dwóch budynków magazynowych klasy A położonych blisko obwodnicy oraz centrum miasta. Ponadto w sąsiedztwie obiektu kończony jest ostatni odcinek autostrady A2, która pozwoli dotrzeć w nieco ponad godzinę do Warszawy. Park zajmie 24 600 m kw. Dzięki elastycznym warunkom kształtowania modułów magazynowych i biurowych, a także przeznaczeniu inwestycji zarówno na potrzeby magazynowania, składowania, jak i lekkiej produkcji, park adresowany jest do lokalnych klientów z różnych branż. Inwestycja przejdzie certyfikacją metodą BREEAM na poziomie Excellent, a najemcy skorzystają z rozwiązań ograniczających zużycie wody i energii, a także pomieszczeń biurowych o odpowiedniej akustyce i zwiększonym dostępie światła dziennego.