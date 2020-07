Panattoni wybuduje park w Zabrzu

Budowa Panattoni Park Zabrze II ruszy w lipcu bieżącego roku. Obiekt będzie miał 44 000 m kw. z czego 14 000. (w tym 600 m kw. biura) zajął już pierwszy najemca – firma Zarys. To jeden z największych producentów i dostawców produktów medycznych, głównie sprzętu jednorazowego, obsługujących szpitale oraz inne placówki medyczne w kraju. Jest też dystrybutorem innych światowych producentów branży medycznej. Zarys wprowadzi się do parku w lutym 2021, ale wcześniejszy dostęp do obiektu uzyska już w grudniu tego roku.

- Nasze magazyny produktów medycznych już teraz są największymi w Europie Centralnej i Wschodniej. Powiększamy je systematycznie, bo obsługujemy także rynki krajów sąsiadujących z Polską, takie jak Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa i Niemcy. Stąd lokalizacja naszego nowego centrum dystrybucyjnego w Zabrzu jest kluczowa, bo dzięki dostępowi do infrastruktury drogowej możemy szybko zaspokoić nasz rosnący eksport – mówi Paweł Ossowski, wiceprezes zarządu i dyrektor zarządzający ZARYS International Group.

Panattoni Park Zabrze II, który powstanie przy ul. K. Goduli w Zabrzu, będzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie „Very Good”. Obiekt uzyska także nowy wygląd. Zgodnie z najnowszymi standardami wdrożonymi przez Panattoni, magazyn będzie miał nowy układ kolorystyczny, szklano-aluminiowe fasady w części biurowej i więcej zieleni.

