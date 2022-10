Panattoni od lat realizuje potężne inwestycje dla liderów branży odzieżowej. Tym razem firma wynajęła 82 000 m kw. w dedykowanym obiekcie poznańskim, którego budowa ruszy na przełomie roku 2022 i 2023. Z nowej lokalizacji przedsiębiorstwo prowadzić będzie operacje z zakresu e-commerce, obsługując kilka europejskich rynków. Firma skorzysta także z 3-kondygnacyjnego biura o powierzchni 6 000 m kw.

Panattoni wynajęło 82 000 m kw. dla e-commerce w Poznaniu /fot. mat.pras

Firmy mocniej doceniają e-commerce

-Panattoni po raz kolejny udowadnia, że jest sprawdzonym partnerem dla branży odzieżowej, coraz mocniej stawiającej na e-commerce. Globalnie na początku tego roku e-commerce dla branży fashion wart był ok. 744 miliardy dolarów. Jego wartość ma osiągnąć nawet 1,1 biliona dolarów w 2026 roku. Trendy te znajdują odzwierciedlenie na polskim rynku, który coraz częściej staje się hubem dla całej Europy. Jest to możliwe dzięki strategicznej lokalizacji, a także nowoczesnym obiektom, które pozwalają na obsługę rosnących wolumenów odzieżowego e-commerce’u – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni.

Na dachu obiektu znajdzie się instalacja fotowoltaiczna, a zwiększona liczba świetlików umożliwi dodatkowe doświetlenie miejsc pracy. Do dyspozycji klienta będzie również BMS oraz strefa high bay VNA. Wewnątrz zostaną wydzielone specjalne strefy do robienia zdjęć produktów.

Inwestycja spełnia normy zrównoważonego budownictwa

Inwestycja dla odzieżowego giganta spełni najwyższe normy zrównoważonego budownictwa i przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Outstanding – dotąd niespotykanym na polskim rynku. Obiekt zostanie zrealizowany bez użycia PCV (poza instalacjami podziemnymi). Użytkownicy inwestycji skorzystają również z szeregu rozwiązań z zakresu wellbeingu. Przygotowana zostanie m.in. infrastruktura dla rowerzystów, taras oraz siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki, tor do gry w boule, a także centralna instalacja wody pitnej w biurze. Ponadto na terenie inwestycji pracownicy skorzystają ze stacji ładowania samochodów elektrycznych. Panattoni zaimplementuje też system odzyskiwania wody deszczowej, która zostanie użyta w toaletach oraz do podlewania trawników.

Panattoni na poznańskim rynku dostarczyło już znacznie ponad 2 mln m kw. zarówno w ramach obiektów miejskich (City Logistics), parków logistycznych, jak i realizacji BTS.