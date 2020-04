Panattoni wynajmuje 13,400 m kw. VS Transport pod Wrocławiem i zapowiada rozbudowę parku

Operator logistyczny VS Transport wynajął 13 400 m kw. w Panattoni Park Wrocław VII, skąd będzie prowadzić operacje dla międzynarodowej firmy produkcyjnej z sektora artykułów higienicznych. Do parku najemca wprowadzi się już kwietniu br. Jak komentuje Damian Kowalczyk, Development Director z Panattoni: - „Podpisanie umowy najmu w bardzo krótkim czasie oraz ekspresowe dostosowanie powierzchni w ramach parku na indywidualne potrzeby VS Transport było możliwe dzięki obopólnemu zrozumieniu potrzeb, oczekiwań i przede wszystkim środowisk biznesowych”. Operator logistyczny doskonale zna potencjał Panattoni Park Wrocław VII – dotychczas firma wynajmowała tu 6 000 m kw. powierzchni, zwiększając ją teraz do 20 000 m kw.

Panattoni Park Wrocław VII to kolejna inwestycja firmy na Bielanach Wrocławskich w okolicy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Centrum jest zlokalizowane bezpośrednio przy drodze krajowej nr 35, w niedalekiej odległości od autostrady A4, biegnącej w kierunku Katowic i będącej jednocześnie łącznikiem Wrocławia z zachodnim sąsiadem.

Zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię magazynową z możliwością szybkiego dostosowania jej do potrzeb najemcy, sprawiły, że Panattoni zapowiada rozbudowę Panattoni Park Wrocław VII. Już w drugim kwartale wystartuje realizacja kolejnych 38 000 m kw. Dzięki temu ta wrocławska inwestycja osiągnie planowy metraż blisko 150 000 m kw.

Wrocław wraz z województwem dolnośląskim z roku na rok, umacnia swoją pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, co pokazują inwestycje Panattoni. Dotychczas deweloper zrealizował tu 850 000 m kw. zarówno w ramach własnych parków, jak obiektów dedykowanych klientom np. BTS dla firmy Amazon. Obecnie Panattoni buduje 85 000 m kw. we Wrocławiu.