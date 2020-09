Panattoni wzmacnia e-commerce w Trójmieście

W 2019 roku port w Gdyni przeładował 24 mln ton towarów, z kolei port w Gdańsku rekordowe 52 mln ton, co czyni z niego jeden z największych portów na Bałtyku. Zyskuje dzięki temu gospodarka oraz rynek magazynowy na Pomorzu, który niedługo, jako szósty w kraju, może przekroczyć 1 mln m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.

- Trójmiasto staje się powoli liderem wśród wszystkich rynków spoza „wielkiej piątki”. Nasz pierwszy park w Gdańsku miał 46 000 m kw. powierzchni. W tym roku wolumen powierzchni Panattoni w tym rejonie zwiększy do 500 000 m kw. Gospodarka Pomorza i kraju rośnie dzięki rozbudowie portów trójmiejskich oraz infrastruktury drogowo-kolejowej w ramach korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. To, oraz planowany port centralny w Zatoce Gdańskiej oznacza, że trójmiejskie porty będą w następnych latach biły kolejne rekordy przeładunków, a za nimi rósł popyt na powierzchnie magazynowe – mówi Martyna Sochaczewska, Senior Leasing Manager w Panattoni.

Dostrzegają to klienci Panattoni, zwłaszcza związani z e-commerce, dla których bliskość morskich portów kontenerowych jest kluczowa. Firma Globalway (wchodząca w skład grupy Costway) to jeden z największych dostawców produktów z Dalekiego Wschodu/ Chin, działający na rynkach ponad 150 krajów. Wśród jego strategicznych partnerów znajdują się takie firmy jak Wallmart, Amazon, eBay, Wish czy Home Depot. Gdy przedsiębiorstwo zaczęło działalność w Polsce, jej pierwszym partnerem był Panattoni, od którego firma wynajęła 3,5 tys. m kw. powierzchni w pierwszej, gdańskiej inwestycji dewelopera – Panattoni Park Gdańsk I. Z czasem stopniowo powiększała tę przestrzeń, by teraz zdecydować się na 52 tys. m kw. w Panattoni Park Tricity East IV. Pierwotnie miał on się składać z 3 budynków, teraz jego plan został zmodyfikowany do jednego obiektu - tylko na potrzeby Globalway

Powstanie kolejnego centrum dystrybucyjnego, które będzie obsługiwać zarówno Polskę, jak i Europę było możliwe dzięki ścisłej współpracy Panattoni i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).Firmy jednocząc siły przygotowały dla Globalway szeroki wachlarz zachęt inwestycyjnych w postaci ulg podatkowych i wsparcia rządowego na rozpoczęcie działalności. Inwestycja realizowana będzie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, na podstawie decyzji o wsparciu wydanej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o. o.

- Cieszymy się, że mogliśmy pomóc Globalway w podjęciu decyzji o rozszerzeniu działalności w Polsce. Gdańskie centrum dystrybucyjne spółki to przykład projektu, który zaczęliśmy i skończyliśmy obsługiwać w trakcie „korona-kryzysu”. Dlatego mamy nadzieję, że Globalway to nie ostatni projekt z Chin zwieńczony decyzją inwestycyjną w tym roku. Liczba projektów chińskich obsługiwanych przez PAIH rośnie, przede wszystkim w przemyśle i produkcji, ale również w dystrybucji. Duże centra globalnych firm napędzają rynek e-commerce w Europie - chcemy, żeby Polska była ważnym ogniwem w tym łańcuchu - mówi Grzegorz Słomkowski, Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.