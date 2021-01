Panattoni wzmacnia obecność w Wielkopolsce

Poznań to jeden z 5 najatrakcyjniejszych rynków logistycznych i dystrybucyjnych w Polsce, a Panattoni dysponuje tutaj ogromnym zapleczem magazynowym – to już ok. 940 000 m.kw. wybudowanej powierzchni. Są to zarówno obiekty typu BTS dla firm takich jak Amazon czy Raben jak i parki magazynowo-produkcyjne typu multi-let. Do tej pory wszystkie obiekty Panattoni były jednak zlokalizowane na zachód i południe od stolicy Wielkopolski, w bliskim sąsiedztwie autostrady A2 i obwodnicy Poznania.

Panattoni Park Poznań East Gate jest pierwszą inwestycją dewelopera bezpośrednio na wschód od Poznania, chociaż z bardzo dobrym połączeniem z drogą ekspresową S5 a tym samym autostradą A2.

– Strategiczne położenie geograficzne Poznania, w połowie drogi między Berlinem a Warszawą, oraz dogodna infrastruktura komunikacyjna otwierają szereg możliwości do prowadzenia dystrybucji tak na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Kolejnym jest potencjał ekonomiczny regionu, bo Wielkopolska zawsze była jednym z najbardziej rozwiniętych obszarów gospodarczych w kraju. Do tego dochodzi solidne zaplecze wykwalifikowanej siły roboczej, gdyż w 650-tysięcznym mieście studiuje kilkadziesiąt tysięcy osób – tłumaczy Katarzyna Kujawiak z Panattoni.

Panattoni Park Poznań East Gate będzie składał się z jednej hali o powierzchni 45 100 m kw. Najemcy z różnych branż będą mogli korzystać z elastycznych modułów, które pozwolą na obsługę zarówno procesów magazynowych, jak i produkcyjnych. Obiekt będzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Very Good co oznacza, że spełni wysokie wymagania środowiskowe, a jego eksploatacja będzie tańsza. Budynek zostanie wyposażony m.in. w systemy ograniczające zbędne zużycie energii i wody, a dzięki zwiększonej izolacji ścian i dachu przyczyni się do mniejszej emisji CO2. Na terenie parku znajdą się także poszerzone strefy zielone z ławkami, stojakami i wiatami na rowery oraz miejscami do ładowania samochodów elektrycznych.

Park będzie dogodnie położony w Paczkowie, w pobliżu drogi krajowej nr 92, która łączy Rzepin przy granicy z Niemcami z Poznaniem i Warszawą. Droga wiedzie przez tereny województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego, a jej trasa jest równoległa do autostrady A2. Pobliski węzeł Kostrzyn łączy z kolei drogę nr 92 z drogą ekspresową S5 (Wrocław – Poznań – Bydgoszcz i docelowo Ostróda) a dzięki niej także z autostradą A2 w Kleszczewie. Z kolei położenie parku w pobliżu Poznania oraz bliskość kampusów uczelni wyższych, zapewni dopływ wykwalifikowanych pracowników oraz doskonałą komunikację.