Panattoni wzmacnia swoje działania dla sektora e-commerce

Od początku swojej działalności Panattoni dostarczyło na rynku europejskim już ponad 10 mln m kw. powierzchni magazynowo-przemysłowej, z czego w Polsce 7,6 mln m kw. „Ponad jedna trzecia dostarczanej przez nas powierzchni to projekty związane z e-commerce. Według szacunków handel internetowy na świecie zwiększył się w pierwszym kwartale tego roku o 20 proc. a sklepy internetowe odwiedziło 40 proc. więcej unikalnych użytkowników niż rok wcześniej. Również polskie firmy detaliczne podkreślają w swoich komunikatach dynamiczny wzrost obrotów w internecie co częściowo rekompensuje im spadek obrotów w handlu stacjonarnym. Jestem przekonany, że czeka nas dalszy wzrost kanałów sprzedaży e-commerce, a to oznacza większe zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe zarówno w dużych, jak i mniejszych ośrodkach. A kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Mathieu Giguere będą niewątpliwym atutem, który pomoże nam w zaspokojeniu potrzeb klientów w związku z szybkim wzrostem e-handlu” – wyjaśnia Robert Dobrzycki, CEO Panattoni. Jak dodaje, Mathieu będzie odpowiadał m.in. za kluczowych klientów i rozwój biznesu w Polsce i Europie, koncentrując się na e-commerce, a także nowych formatach i koncepcjach logistycznych oraz możliwościach jakie daje rozwój nowych technologii.

Mathieu Giguere zarządzał portfelem i transakcjami na rynku nieruchomości w ponad 30 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w firmie Cushman & Wakefield jako kierownik działu doradztwa. W 2006 roku objął tam stanowisko Dyrektora Zarządzającego i szefa programu Alliance na rynkach EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka), a w 2008 roku szefa Zespołu Rynków Kapitałowych w Polsce. Potem Mathieu przeszedł na stronę klienta, pracując dla niemieckiej sieci detalicznej Tchibo, gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelem nieruchomości i ekspansję detaliczną marki w Polsce.

W 2014 roku związał się na cztery lata z firmą Amazon. Jako menadżer/szef Rynku Nieruchomości odpowiadał w niej za rozbudowę i zarządzanie portfelem nieruchomości Amazon w trzech różnych regionach – CEE (Europa Środkowo-Wschodnia), SEU (Europa Południowa) oraz MENA (Północna Afryka i Bliski Wschód). W trakcie swojej pracy dla Amazon Mathieu m.in. zrealizował ponad 25 transakcji w 10 krajach o łącznej powierzchni logistycznej 1,5 mln m kw. oraz ukończył 11 projektów BTS w Europie kontynentalnej o łącznej wartości ponad 1 mld EUR. Brał też udział we wdrażaniu kilku nowych formatów logistycznych, włączając w to pierwszy miejski Prime Now oraz pierwszy w Europie kontynentalnej, wielopoziomowy i zrobotyzowany największy obiekt Amazona, wybudowany przez Panattoni w Gliwicach. Tuż przed rozpoczęciem pracy w Panattoni, pełnił funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Nieruchomościami w WeWork, odpowiadając za ekspansję firmy na rynku środkowo-europejskim.

Mathieu Giguere zdobył tytuł licencjata z zarządzania (specjalizacja finanse) na Uniwersytecie HEC w Montrealu, zanim przeprowadził się do Europy, gdzie spędził ostatnie 20 lat.