Panattoni z kolejną inwestycją na Dolnym Śląsku

Inwestycja będzie się składać z pięciu obiektów przystosowanych zarówno na potrzeby magazynowania, jak i lekkiej produkcji. Ok. 14 000 m kw. powierzchni przeznaczono na biura. Jak każda nowa realizacja dewelopera przejdzie certyfikację w systemie BREEAM na poziomie „Very good”. Ze względu na znajdujące się w pobliżu magazyny Amazona oraz kompleks koreańskiego LG, w którym m.in. znajduje się największa w Europie fabryka baterii litowo-jonowych do aut elektrycznych (LG Chem Wrocław Energy), Campus 39 będzie idealnym rozwiązaniem dla firm z sektora e-commerce oraz elektromobilności.

Wrocław Campus 39 będzie także znakomicie skomunikowany z pozostałymi częściami Polski, a także z wieloma krajami Europy. Gwarancją szybkiego transportu jest autostrada A4 łącząca Berlin, przez Wrocław i Górny Śląsk, z Krakowem i Ukrainą (węzeł autostrady w zasięgu 5 minut od parku). Katowice są w odległości zaledwie 1,5 godziny drogi, a Kraków – dwóch godzin. Do Warszawy, dzięki trasie S8 (Warszawa – Łódź – Wrocław - Praga), to 3 godziny drogi, a do samego węzła 7 minut. Dodatkowo trasa ekspresowa S8 łączy się także z autostradami A1 i A2, co znacząco poprawia komunikację ze stolicą Dolnego Śląska. Lotnisko międzynarodowe znajduje się w odległości zaledwie 15 minut od planowanej inwestycji Panattoni.