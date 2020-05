Panattoni z kolejna realizacją dla DSV Solutions

Panattoni dostarczy dla DSV Solutions 11 955 m kw. w A2 Warsaw Park, gdzie najemca będzie prowadzić operacje logistyczne dedykowane branży odzieżowej. Część magazynowa o powierzchni 11 016 m kw. zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta, w szczególności z uwzględnieniem indywidualnych rozwiązań dedykowanych strefie manipulacji. Pozwolą one na sprawną rotację towarami na krótkich odległościach, a także zdecydowanie uproszczą proces przeładunku i składowania. Ponadto świetliki dachowe zamontowane nad tą strefą pozwolą w większym stopniu wykorzystać naturalne światło dzienne, a systemy wentylacyjne i grzewcze umożliwią stałą pracę ludzi w obiekcie. Część socjalno-biurowa zajmie 939 m kw. i będzie również wyposażona w showroom odzieży i akcesoriów. Ponadto DSV Solutions skorzysta z wygodnych placów manewrowych i bramy na poziomie „0”. Lokalizacja w A2 Warsaw Park umożliwi firmie doskonałą ekspozycję na przebiegającą w pobliżu autostradę. Powierzchnia zostanie oddana w krótkim terminie, na który pozwala wiele lat współpracy firm i zrozumienie specyfiki centrów logistycznych DSV SOLUTIONS. Klient wprowadzi się do budynku w listopadzie br., ale już w lipcu otrzyma early access.

Współpracę z DSV Solutions w ramach A2 Warsaw Park komentuje Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni: „Zbliżamy się do 200 000 m kw. dostarczonych dla tego klienta przez ponad 10 lat. Tak bogate wspólne doświadczenie to nasz ogromny atut, a kolejnym jest doskonała lokalizacja, którą utworzyliśmy. Ostatnie raporty pokazują, że rynek stołeczny cały czas jest w cenie. W trzech strefach warszawskich pod koniec marca br. budowano najwięcej w kraju, bo ponad 600 000 m kw. Ponadto w drugiej strefie odnotowano największą aktywność najemców – 20 proc. krajowego wolumenu transakcji” i dodaje: „Obecność tak dużego obiektu zaledwie 30 km od Warszawy i lotniska Chopina i jednocześnie dobrze skomunikowanego z całym krajem to doskonała wiadomość dla firm działających w regionie. To także miejsce z potencjałem na działalność ogólnopolską, jak i międzynarodową”.