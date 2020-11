Panattoni z kolejną realizacją dla e-commerce

City Logistics Wrocław I jest otwarty na e-commerce. Polska firma Selsey, zajmująca się sprzedażą internetową mebli i artykułów dekoracyjnych, zyskuje doskonałą lokalizację – w centrum Europy oraz blisko zarówno południowej i zachodniej granicy państwa. Pozwoli to wesprzeć sprzedaż internetową na 10 rynków europejskich, w których działa Selsey – w tym Niemcy, Rumunię, Belgię, czy Włochy.

We wrocławskim parku firma wynajęła 11 500 m kw., z czego powierzchnia magazynu wyniesie 10 971 m kw., a biura ok. 500 m kw. Zapotrzebowanie na nowoczesny obiekt wyniknął z błyskawicznego rozwoju firmy – Selsey rok do roku rośnie o 50 procent. Firma znalazła się zestawieniu Finacial Times 1000: Europe’s Fastest Growing Companies 2020, zajmując 23 miejsce pośród firm z branży e-commerce. Doświadczenie Panattoni w realizacjach dla sprzedaży internetowej przekonała Selsey, które skorzysta również z rozwiązań ekologicznych, takich jak oświetlenie LED, czy stacje ładowania samochodów elektrycznych. Obiekt został dostarczony czwartym kwartale br. i przejdzie certyfikację BREEAM na poziomie Very Good.

Kluczowym aspektem dla międzynarodowej działalności Selsey będzie lokalizacja City Logistics Wrocław I. Park znajduje się w pobliżu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia oraz 2 km od Autostrady A4 – łączącej granicę południowo-wschodnią i południowo-zachodnią z Niemcami, z którą dzieli obiekt ok. 160 km. Ponadto 13 km od kompleksu znajduje się port lotniczy. Park posiada też atut lokalny. Dzięki odległości zaledwie 8 km od centrum Wrocławia, można do niego dotrzeć komunikacją miejską. Lokalizacja pozwoli również na lepszą ekspozycję firmy.

Powierzchnia dla Selsey została dostarczona w ramach drugiego etapu budowy City Logistics Wrocław I, po którym kompleks osiągnął ok. 48 000 m kw. Docelowo realizacja obejmie 6 hal magazynowych, zajmujących łącznie ponad 100 000 m kw. Projekt architektoniczny parku może zostać elastycznie dostosowany do potrzeb najemcy zarówno pod kątem specyfikacji technicznej, jak również powierzchni poszczególnych pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalno-biurowych. Elastyczne wnętrza obiektów uzupełniają przestronne place manewrowe oraz wygodne parkingi.