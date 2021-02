Panattoni z kolejną realizacją pod Wrocławiem

W Dobrzykowicach, ok. 12 km od centrum Wrocławia i ok. 2 km od granic miasta, powstanie Panattoni Park Wrocław East. Miejscowość położona jest przy budowanej Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, a już istniejący odcinek łączy Dobrzykowice z Żernikami Wrocławskimi. Obwodnica zapewni sprawne połączenie z trasą S8, łączącą kluczowe ośrodki logistyczne w Polsce: Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok, a także z autostradą A4, zapewniającą sprawną komunikację z zachodu na wschód przez południową Polskę.

W ramach Panattoni Park Wrocław East powstanie jeden budynek o powierzchni 24 516 m kw., umożliwiający magazynowanie i prowadzenie lekkiej produkcji a realizacja zostanie ukończona we wrześniu 2021 r. Będzie to jeden z pierwszych obiektów klasy A w okolicy. Jak mówi Damian Kowalczyk, Development Director w Panattoni: „Wrocławski rynek magazynowy to jeden z największych rynków regionalnych w Polsce, a samo Panattoni dostarczyło tu milion m kw. powierzchni. Tereny na wschód od stolicy województwa wciąż skrywają ogromny potencjał – charakteryzują się atrakcyjną lokalizacją blisko miasta, a wraz z rozbudową infrastruktury drogowej dadzą kolejny impuls do rozwoju regionu. To dla nas doskonała wiadomość i cieszymy się, że tu jesteśmy, a pierwsze zapytania od potencjalnych najemców już spływają”.

Zgodnie z koncepcją Go Earthwise with Panattoni deweloper wykona obiekt odpowiadający założeniom certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good. Aluminiowo-szklane fasady zapewnią pracującym w budynku zwiększoną dostępność światła dziennego, a na ich dobrostan wpłyną także zielone strefy wyposażone w ekologiczne meble miejskie. Oprócz well-beingu, Panattoni stawia na energooszczędność, którą uzyska dzięki nowoczesnym systemom zarządzania budynkiem, kompleksowemu monitoringowi energii czy wysokim parametrom przenikania ciepła dla ścian i dachów, wybiegającym poza warunki techniczne wymagane w 2021 r., nie wspominając o oświetleniu LED. Ponadto inwestycja zostanie wyposażona w systemy zarządzania i monitorowania wody pitnej - komponenty pobierające wodę z wysokim współczynnikiem oszczędności, a na jej terenie znajdzie się roślinność dostosowana do lokalnych warunków atmosferycznych i łąki kwietne zamiast wymagających podlewania trawników. Wszystko po to, aby Panattoni Park Wrocław East charakteryzowała również oszczędność wody.

