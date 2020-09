Panattoni z kolejną realizacją w stolicy

Magazynowy rynek warszawski rozwija się błyskawicznie, osiągając najlepsze wyniki w kraju pod kątem zarówno dostarczanej, jak i wynajmowanej powierzchni. Z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się obiekty miejskie. Budowę kolejnego z nich – City Warsaw V – rozpoczęło Panattoni. W Rembertowie, 10 km. od centrum miasta firma dostarczy budynek o łącznej powierzchni 11 047 m kw.zrealizowany zgodnie z ideą Small Business Units (SBU). Zostanie podzielony na moduły dedykowane mniejszym przedsiębiorstwom, które będą mogły wynająć od 1080 m kw. Dzięki swojej lokalizacji w granicach Warszawy, City Warsaw V będzie doskonałą bazą do szybkiego transportu w mieście. Obiekt sprawdzi się doskonale zarówno w obsłudze klientów z branży e-commerce, konfekcyjnej, fresh Logistics, czy logistyki ostatniej mili, a powierzchnia będzie mogła być wykorzystana do stworzenia atrakcyjnych showroomów. Inwestycja, której zakończenie planowane jest na II kw. 2021 roku, przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Very Good. Na jej terenie znajdą się m.in. stacje ładowania samochodów elektrycznych, czy budki dla pszczół.

- Jednym z kluczowych aspektów konkurencyjności firm jest ich bliskość klienta i szybkość usługi. Świadomość przedsiębiorstw powoduje znaczny wzrost popularności magazynów w obrębie miast, które są doskonałym usprawnieniem e-commerce’u naszych najemców. City Warsaw V to odpowiedź na potrzeby rynku, który coraz mocniej będzie potrzebował miejskiej logistyki. To także kontynuacja naszej aktywności w regionie, w którym wynajęliśmy tylko w I poł. 2020 r. ponad 180 000 m kw. powierzchni. Zainteresowanie firm naszymi obiektami cały czas rośnie, a my zamierzamy ten popyt zaspokoić - mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Region warszawski to zdecydowanie najatrakcyjniejsze miejsce w kraju do rozwoju biznesu. W stolicy działa ponad 420 000 firm, z czego blisko 10 000 zatrudnia ponad 249 osób. Liczba prawie ćwierć miliona studentów, plasuje Warszawę w ścisłej czołówce europejskiej, a przedsiębiorstwom ułatwia dostęp do przyszłych specjalistów. Wszystko to składa się na największe w skali kraju PKB per capita, które w 2018 roku wyniosło 47,9 tys. euro na osobę, czyli dwukrotnie więcej niż obszary innych największych miast w Polsce. Bogactwo regionu, powstawanie kolejnych firm oraz rozwój e-commerce’u rodzą popyt na magazyny, których łączna powierzchnia w Warszawie i okolicach wyniosła 4,64 mln m kw. pod koniec I półrocza 2020, najwięcej w kraju.

City Logistics Warsaw V doskonale wpisuje się w krajobraz błyskawicznie rozwijającej się metropolii. Obiekt znajduje się w granicach miasta, zaledwie 10 km od centrum, co pozwala na sprawny transport firmom działającym w stolicy. Ponadto taka lokalizacja zapewnia dostęp do rozwiniętej komunikacji miejskiej, która pozwala na dotarcie do śródmieścia w mniej niż 40 minut.