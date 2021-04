Panattoni z nowym parkiem na Dolnym Śląsku

Trwa budowa kolejnej inwestycji Panattoni na Dolnym Śląsku. Panattoni Park Wrocław West Gate ,o docelowej powierzchni ok. 47 000 m kw., zlokalizowany jest na zachód od stolicy regionu i w przyszłości zapewni dostęp do najważniejszych połączeń drogowych – autostrady A4, drogi ekspresowej S3, czy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia –, lotniska międzynarodowego oraz granic z Czechami i Niemcami. Obecnie trwa realizacja pierwszej fazy inwestycji - budowa obiektu o powierzchni 17 600 m kw., której finalizacja przewidziana jest na wrzesień 2021 r. Atrakcyjna perspektywa dla działalności krajowej i międzynarodowej przyciągnęła jednego z europejskich liderów produktywności i innowacji w branży opakowań – firmę Schumacher Packaging.

Schumacher Packaging jest ekspertem w dziedzinie indywidualnych rozwiązań w zakresie opakowań z tektury falistej i litej. To rodzinne przedsiębiorstwo od wielu lat łączy swoją obecność na rynku europejskim z równie wysokimi standardami technicznymi, jakościowymi i serwisowymi we wszystkich lokalizacjach. Szeroki asortyment produktów zaspokaja potrzeby różnych branż w zakresie opakowań począwszy od opakowań transportowych, poprzez składane pudełka i tace, aż po opakowania upominkowe i ekspozytory. W Panattoni Park Wrocław West Gate przedsiębiorstwo wynajęło 5670 m kw. i będzie realizować procesy magazynowe i dystrybucję opakowań powstałych w pobliskiej fabryce Schumacher Packaging.

Panattoni Park Wrocław West Gate to kompleks dwóch budynków (17 600 m kw. i 29 300 m kw.) o docelowej powierzchni 46 900 m kw., realizowanych zgodnie z certyfikacją BREEAM na poziomie Very Good. Park położony jest w gminie Miękinia, w powiecie średzkim - 20 km od centrum stolicy regionu, a także 10 km od Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, która przechodząc w trasę S8, zapewnia doskonałe połączenie m.in. z Łodzią i Warszawą. Ponadto ok. 30 km od parku przebiega Autostrada A4 zapewniająca doskonałe połączenie ze stolicą Niemiec – Berlinem, a od granicy czeskiej dzieli kompleks ok 1,5 godziny drogi. Panattoni Park Wrocław West Gate leży również niecałe 10 km od międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław. Ze względu na lokalizację, a także rozwiązania projektowe hal, park przeznaczony jest zarówno dla lokalnych producentów, operatorów logistycznych, jak i dużych międzynarodowych przedsiębiorstw.