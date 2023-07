Lokalizacja pozwoli na sprawne dotarcie do kluczowych ośrodków w kraju oraz regionie Europy Środkowej.

Do końca I kw. 2023 r. Panattoni dostarczyło w województwie śląskim 2,5 mln m kw. powierzchni przemysłowej – najwięcej ze wszystkich regionów, w których działa. Firma nie zwalnia tempa i zakupuje kolejne grunty pod nowe inwestycje, tym razem przy ul. Węglowej w Bytomiu. Inwestycja, która docelowo osiągnie powierzchnię 131 000 m kw., zapewni najemcom doskonałą lokalizację w centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przez Bytom przebiega pięć dróg krajowych, autostrada A1 i dwie drogi wojewódzkie – między innymi główne szlaki komunikacyjne łączące Kraków z Wrocławiem i Czechy z polskim wybrzeżem.

- Bytom czerpie ze wszystkich atutów regionu, oferując bardzo dobre połączenia komunikacyjne oraz szeroką ofertę uzbrojonych terenów. Miasto nie posiada obecnie wielu nowoczesnych powierzchni przemysłowych, dlatego potencjał do rozwoju w tym zakresie jest ogromny

Tworząc Panattoni Park Bytom deweloper dostarczy platformę biznesową wspierającą rozwój wielu branż. Nowoczesne obiekty sprawdzą się doskonale zarówno w procesach logistycznych, magazynowych, jak i produkcyjnych, dodatkowo oferując przestrzenie socjalno-biurowe i infrastrukturę towarzyszącą, dostosowaną do działalności przyszłych najemców.

- Inwestorzy patrząc na region Śląska doceniają rozbudowaną infrastrukturę, dostęp do wykwalifikowanej kadry, ale bardzo często podkreślają też probiznesowe podejście samorządowych instytucji, wspierających rozwój przedsiębiorczości. Zaangażowanie władz lokalnych – obejmujące m.in. przebudowę infrastruktury drogowej, czy doprowadzenie kanalizacji na odcinku kilku kilometrów – było także ogromnym wsparciem w przygotowaniu realizacji Panattoni Park Bytom. Ogromnie dziękujemy i doceniamy pomoc, która sprawia, że zawsze chętnie wracamy na Śląsk

Grunt dostarczyła śląska firma GTB Metropolis, która przygotowała teren od strony prawnej i technicznej. – „Byłem przekonany, że pozyskamy atrakcyjnego – dla Gminy Bytom – nabywcę na nasz grunt. Lokalizacja jest znakomita: w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy, bardzo blisko wjazdu na autostradę A1, niedaleko centrum Bytomia. Bardzo się cieszę, że tym nabywcą jest Panattoni – najaktywniejszy w Polsce deweloper magazynowy” – mówi Mike Musil, wiceprezes GTB Metropolis.

– Bytom jest atrakcyjnym miejscem do lokowania biznesu. Położenie w samym sercu Metropolii, doskonała komunikacja, potencjał ludzki to atuty, które przyciągają inwestycje. Inwestorów znalazły już niemal wszystkie działki w naszej strefie ekonomicznej, zakupione w ciągu ostatnich trzech lat” – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. – „Cieszymy się, że dobry klimat dla inwestycji w Bytomiu przyciąga tak renomowane firmy jak Panattoni. Dokładamy wszelkich starań, żeby procesy inwestycyjne toczyły się sprawnie, ale też w zgodzie ze zrównoważonym podejściem do otoczenia i środowiska

– dodaje Michał Bieda.