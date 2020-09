Panattoni zbuduje kolejny park miejski w City Logistics Kraków I

Miejski sznyt w służbie ostatniej. City Logistics Kraków I o powierzchni 36 500 m kw. powstanie w stolicy Małopolski przy ul. Cementowej - obecnie deweloper jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę, a już we wrześniu przyszłego roku będzie gotowy pierwszy z dwóch obiektów. Ponad 9 000 m kw. (z 14 500 m kw.) zajmie operator logistyczny specjalizujący się w finalizacji łańcucha dostaw, przede wszystkim w zakresie tzw. „ostatniej mili”. Pozostała powierzchnia i kolejny obiekt (22 000 m kw.) mają charakter spekulacyjny i będą budowane w formule Small Business Unit (SBU). Najmniejszy z modułów będzie miał 1 100 m kw. Dzięki temu oraz doskonałej, miejskiej lokalizacji park będzie znakomitym rozwiązaniem dla firm z branży e-commerce, kurierskiej, konfekcjonowania czy drobnej produkcji. Inwestycja spełni również wymogi na firmowy showroom, a nawet siedzibę główną.

Chociaż Kraków jest największym po Warszawie miastem w Polsce (blisko 800 tys. mieszkańców) i jest dobrze skomunikowany z resztą kraju, to rynek magazynowy w stolicy Małopolski jest jednym z najmniejszych w kraju. „Jego rozwój hamują relatywnie wysokie ceny gruntów w rejonie oraz to, że miasto leży tuż obok drugiego największego w Polsce rynku logistycznego, jakim jest Górny Śląsk” – wyjaśnia Michał Samborski, Head of Development w Panattoni. Zwraca jednak uwagę, że ze względu na liczbę mieszkańców i bogaty rynek zbytu Kraków staje się atrakcyjnym celem dla operatorów logistycznych i firm kurierskich, zwłaszcza w dobie szybkiego rozwoju e-commerce oraz wielokanałowych strategii sprzedaży. Dodaje: „Skrócenie łańcucha dostaw jest obecnie priorytetem wielu firm logistycznych. Usytuowanie magazynu w obrębie miasta pozwala szybko dotrzeć do końcowego odbiorcy. Jednocześnie takie położenie zapewnia dobry dojazd pojazdom dowożącym towar z magazynów pozamiejskich.”

City Logistics Kraków I będzie podlegać certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie „Very Good.” Tuż przy parku znajduje się pętla tramwajowa i autobusowa, co znacząco ułatwi dojazd pracownikom. Dodatkowo z parkiem sąsiaduje węzeł trasy S7, łączącej Kraków z Warszawą i Trójmiastem. Szybko można stąd też dotrzeć do autostrady A4, biegnącej od granicy niemieckiej, przez Górny Śląsk po granicę z Ukrainą.