Pandemia znacząco odbiła się na wynikach branży TSL. Przyszłością jest click & collect?

Szacowany wpływ COVID-19 na rynki logistyczne różni się w zależności od regionu. Od spadku o 0,9 proc. w Chinach do spadku o 18,1 proc. we Włoszech. Eksperci przewidują, że w 2020 r. światowy rynek spedycyjny skurczy się nawet o 7,5 proc. w porównaniu z rokiem 2019. W tym samym czasie, najwyższy na świecie wzrost sprzedaży w kanale e-commerce w 2020 roku odnotuje Europa Środkowo-Wschodnia – o 21,5%, podczas gdy globalna średnia to 16,5 proc. [eMarketer, Raport Global Ecommerce,].

PMR w badaniu „Handel internetowy w Polsce 2020. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2020-2025” szacuje, że w Polsce wzrost ten będzie jeszcze wyższy i wyniesie 26% w ujęciu r/r.

- Mamy świadomość wielkiego wyzwania stojącego przed branżą transportu, spedycji i logistyki. Z jednej strony kurczy się ta część biznesu, która jest najbardziej dochodowa, z drugiej strony rosną oczekiwania wobec usług najbardziej kosztownych, a więc rozwożenia przesyłek odbiorcom indywidualnym. Mamy również świadomość, że sklepy będą dążyły do utrzymania kosztów przesyłek na jak najniższym poziomie. Tym rozwiązaniem może być dla firmy logistycznej rozwinięcie usługi Click & Collect - mówi Przemysław Wójcicki, Trading Director z iMretail.

Co to oznacza dla firmy zajmującej się spedycją i dostarczaniem przesyłek? Stworzenie i obsługa własnej sieci urządzeń, z których możliwe jest odbieranie i nadawanie przesyłek w znacznie bardziej zautomatyzowany sposób. Kurier, zamiast odwiedzać dziennie kilkaset punktów może mieć pod opieką kilka, kilkanaście takich urządzeń i regularnie je obsługiwać. Takie rozwiązanie jest również korzystne dla dużych sieci handlowych, które utrzymują własną logistykę. Maszyny można postawić na zewnątrz lub wewnątrz budynku.

- Oczekiwania klientów biznesowych i indywidualnych znacząco się zmieniły w 2020 r., a nie wiadomo, co nam przyniesie 2021 rok. Musimy więc dostosować się do tych zmian i szukać rozwiązań, które uwzględniają nową rzeczywistość. Obserwując rynek w Polsce jestem przekonany, że formuła Click & Collect oraz urządzenia działające na podobnej zasadzie co SelfLockery przypadły Polakom do gustu i nie trzeba już ich ani edukować, ani namawiać do skorzystania z tej usługi. Natomiast własna sieć takich urządzeń może stać się dla firm TSL przewagą konkurencyjną – mówi Przemysław Wójcicki, Trading Director z iMretail.pl

I’m Retail to spółka z grupy SelfMaker zajmująca się projektowaniem, budową, instalacją, serwisem oraz rozwijaniem oprogramowania dla SelfLockerów, urządzeń automatyki dla sklepów i punktów usługowych. Firma powstała i działa w Polsce.