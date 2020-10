Pandemiczny kryzys przyspieszy zmiany w przemyśle rolno-spożywczym

COVID-19 pokazał, że branża rolno-spożywcza jest jedną z najbardziej odpornych na tę trudną sytuację. Szok wywołany pandemią wymagał jednak wprowadzenia działań zaradczych, a także przyspieszył rozwój trendów już wcześniej zaobserwowanych w tym sektorze – jak cyfryzacja, bardziej świadome wybory konsumentów i preferencje dotyczące lokalnych produktów. Takie wnioski płyną z raportu „Food Foresight: Impact of COVID-19 on the agri-food sector in Central and Eastern Europe” przygotowanego przez EIT Food we współpracy z firmą doradczą Deloitte. Nakreślono w nim możliwe scenariusze przyszłej sytuacji w przemyśle rolno-spożywczym.