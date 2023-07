Ponad 75 mln zł otrzymali w 2022 r. hodowcy w formie rekompensaty za wystąpienie w ich stadach afrykańskiego pomoru świń (ASF) czy grypy ptaków - poinformował na piątkowym posiedzeniu sejmowej podkomisji zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski.

Państwo płaci kilkadziesiąt milionów złotych odszkodowań z powodu ASF i grypy ptaków /fot. Shutterstock

ASF i ptasia grypa to poważne źródło strat

Piątkowe posiedzenie podkomisji ds. monitoringu zwalczania ASF i innych chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich poświęcone było realizacji odszkodowań za straty poniesione przez hodowców w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i grypy ptaków (HPAI).

Jak poinformował wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra, co do zasady wysokość odszkodowania jest równa wartości rynkowej utraconego zwierzęcia. Wysokość odszkodowania określana jest przez zespół, w skład którego wchodzi dwóch rzeczoznawców i powiatowy lekarz weterynarii.

Decyzję administracyjną o wypłacie odszkodowania wydaje powiatowy lekarz weterynarii, ale w przypadku naruszenia przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt może on odmówić jej wydania. Według przepisów jest to decyzja ostateczna, niemniej jednak właściciel gospodarstwa niezadowolony z rozstrzygnięcia ma prawo wniesienia powództwa do właściwego sądu rejonowego.

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski wyjaśnił, że co roku zdarzają się odmowy przyznania odszkodowania; głównie powodem jest nieprzestrzeganie bioasekuracji. Chodzi m.in. o wjazd bez dezynfekcji maszynami rolniczymi na teren gospodarstwa. W przypadku ASF w 2018 r. było takich odmów 34, w 2019 r. - 25, w 2020 - 26; w 2022 - pięć; w 2023 r. do 30 czerwca jedna - wyliczał wiceszef Inspekcji Weterynaryjnej.

Ile kosztuje państwo ptasia grypa i ASF?

Jażdżewski poinformował też o wypłacanych odszkodowaniach z tytułu ASF. W 2018 r. dostało je 179 gospodarstw za zabite zwierzęta w kwocie 9,8 mln zł, - za pasze, sprzęt i inne odszkodowania: 1,9 mln zł; w 2019 r. 44 gospodarstwa za zwierzęta na kwotę 13,3 mln zł; w 2020 - 241 gospodarstw na kwotę 14,8 mln zł; w 2021 r. - wypłata za zwierzęta wyniosła 23,3 mln zł; w 2022 r. - dla 16 gospodarstw, za zwierzęta - 2 mln zł. W tym roku (stan na dzień 29.06.2023 )Odszkodowanie dostało 1 gospodarstwo w wysokości 1,4 mln zł.

Odszkodowania wypłacane są też hodowcom drobiu w przypadku wystąpienia grypy ptaków (HPAI). Z tego tytułu hodowcy otrzymali: w 2020 r. - za ptaki 66,7 mln zł, za jaja 1,2 mln zł, za pasze i sprzęt 2,4 mln zł; w 2021 r. - za ptaki 530,9 mln zł, za jaja 32 mln zł; w 2022 r. - za ptaki 73,9 mln zł, za jaja 2,4 mln zł, a za pasze i sprzęt 3,1 mln zł. W tym roku (stan na dzień 29 czerwca 2023) za ptaki wypłacono już ponad 66 mln zł za ogniska z 2023 r. oraz 23,8 mln zł za ogniska z grudnia 2022 r., a za jaja 2,1 mln zł - podał Jażdżewski.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl