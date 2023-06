Panteon Górnośląski wydał komiks poświęcony postaci zmarłego 36 lat temu założyciela i duchowego ojca Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego. To opowieść o szukaniu swojej życiowej drogi – mówią scenarzyści komiksu, którzy historię księdza wpletli w fabułę o duchowej przemianie zbuntowanego nastolatka.

Zatytułowany "Fos-Zoe" (Światło-Życie) 40-stronnicowy komiks narysował aktor i grafik Janusz Komorowski, a scenariusz napisali Angelika i Mateusz Olszewscy - aktorsko-reżyserskie małżeństwo. Wcześniej wzięli oni udział w konkursie na tzw. treatment (rodzaj rozbudowanego streszczenia) filmu o ks. Blachnickim. W filmowym konkursie zajęli drugie miejsce, ale dostali szansę realizacji swojego pomysłu w postaci komiksu.

Bohaterem komiksu jest nastoletni Franek, który - jak tłumaczy współscenarzysta Mateusz Olszewski - "odkrywa postać ks. Franciszka Blachnickiego, i który dzięki temu może odkryć nową drogę dla siebie".

"Myślę, że jest to opowieść o szukaniu swojej drogi. Ksiądz Blachnicki, będąc w Kościele, stale wychodził poza utarte schematy, wchodząc dzięki temu na drogę żywej wiary. Nie wiem, co weźmie sobie z tego odbiorca komiksu, ale mam wrażenie, że jest to dzieło, które może rzucić światło na to, że istnieje droga żywej wiary, i że każdy może znaleźć swoją drogę" - powiedział Mateusz Olszewski.

Współscenarzystka Angelika Olszewska ma nadzieję, że komiks zachęci czytelników do samodzielnego, głębszego sięgnięcia do historii ks. Blachnickiego, ale także pomoże im odnaleźć swoje miejsce w Kościele.

"Przede wszystkim chciałabym, żeby młodzież zobaczyła, iż w Kościele, który nieraz wydaje im się skostniały i nie dla nich, jest dla nich miejsce. Ksiądz Blachnicki był tą osobą, która starała się stworzyć w Kościele coś nowego - właśnie miejsce dla młodych. Chciałabym, żeby to ożywiło myślenie o wierze i Kościele" - wyjaśniła współpomysłodawczyni komiksu.

"Chcieliśmy opowiedzieć tę historię tak, by była ciekawa dla czytelnika i zainspirowała go do dalszych poszukiwań. Wybraliśmy na bohatera współczesnego młodego chłopaka, który - mamy nadzieję - będzie bliski młodzieży, i nie tylko jej" - dodała Olszewska.

Angelika i Mateusz Olszewscy są rodzicami trójki dzieci: Klary, Heleny i Stasia, oraz należą do warszawskiej wspólnoty "Woda Życia". Oboje są aktorami, a Mateusz także reżyserem. M.in. są pomysłodawcami emitowanego na kanale "Langusta na Palmie" serialu internetowego "Jonasz z 2b" oraz "Jonasz z maturalnej", którego Angelika jest również scenarzystką, a także wcieliła się jedną z głównych ról. Grała też w serialach m.in. "Na wspólnej", "Miasto długów" oraz "Barwy szczęścia".

Aktorem jest również Janusz Komorowski, który narysował komiks. W 2012 roku skończył łódzką filmówkę, po czym zajął się głównie grafiką. Zdał na grafikę w łódzkiej ASP, zaczął pracować jako ilustrator i prowadzić kursy komiksu. Komiks o ks. Blachnickim to jego pierwsza duża publikacja.

Premiera komiksu odbyła się w czerwcu w centrali ruchu oazowego w Krościenku nad Dunajcem podczas Jubileuszu 50-lecia oddania Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła. W ciągu pół godziny sprzedano ponad 200 egzemplarzy książki.

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek pochwalił pomysł przedstawienia ks. Blachnickiego przez pryzmat nastoletniego bohatera.

"Taka propozycja przedstawienia księdza Blachnickiego bardzo mi odpowiada. Kilka istotnych faktów z jego niezwykłego życia zostało wplecionych w opowieść o duchowej przemianie zbuntowanego nastolatka. Sam pamiętam wiele podobnych sytuacji, kiedy chłopcy lub dziewczęta - podążając za swoimi ukochanymi - na oazowych spotkaniach odnaleźli drogę do Boga" - skomentował ks. Marek Sędek.

Panteon Górnośląski, który zainicjował wydanie komiksu, pracuje także nad filmem o ks. Blachnickim. Jego scenariusz - po wygranym w zeszłym roku konkursie - napisze Katarzyna Błaszczyńska - związana z Teatrem Śląskim aktorka i twórczyni spektakli teatralnych. Ks. Blachnicki jest jedną z osób, które są upamiętnione w ramach otwartej rok temu w podziemiach katowickiej Archikatedry Chrystusa Króla wystawy stałej Panteonu Górnośląskiego - instytucji kultury prowadzonej przez miejski i wojewódzki samorząd, archidiecezję katowicką i resort kultury.

Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 r. w Rybniku. Walczył z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej, trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz. W marcu 1942 r. skazany na karę śmierci za działalność konspiracyjną przeciw hitlerowskiej Rzeszy. Oczekując na wykonanie kary, 17 czerwca 1942 r. przeżył nieoczekiwane nawrócenie. Ostatecznie został ułaskawiony i skazany na więzienie. Do kwietnia 1945 przebywał w obozach i więzieniach w Raciborzu, Rawiczu, Boergermoor, Zwickau i Lengenfeld.

Po wojnie wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia przyjął w 1950 r. Był założycielem i duchowym ojcem Ruchu Światło-Życie - jednego z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II, działającego dziś w ponad 30 krajach - oraz wspólnoty życia konsekrowanego Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Inicjator Krucjaty Wstrzemięźliwości, założyciel Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów oraz Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w niemieckim Carlsbergu, gdzie osiadł w 1982 r. w ośrodku polskim Marianum.

Zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 r. Od 2000 r. grób ks. Blachnickiego jest w kościele pw. Dobrego Pasterza w Krościenku nad Dunajcem. W 2021 r. na zlecenie prokuratorów IPN przeprowadzono ekshumację jego zwłok, a 14 marca br. Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że śmierć założyciela Ruchu Światło-Życie nastąpiła na skutek zabójstwa poprzez podanie ofierze śmiertelnych substancji toksycznych. Wykazały to czynności procesowe, przeprowadzone w Polsce oraz na terenie Niemiec, Austrii i Węgier przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach.

W 1995 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza. W 2015 r. papież Franciszek wydał dekret o heroiczności jego cnót. Od tego czasu jest określany w Kościele jako "Czcigodny Sługa Boży".