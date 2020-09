Para prezydencka zachęca do sadzenia drzew i sprzątania lasów

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą zainaugurował w piątek II edycję ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew "sadziMY".

Para prezydencka wzięła udział w sadzeniu drzew na terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz (woj. pomorskie), najbardziej zniszczonym przez huragan w sierpniu 2017 r. W ramach tegorocznej edycji przedsięwzięcia dla chętnych przygotowano milion sadzonek do odebrania w siedzibach wszystkich 430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce.

Pierwsza dama przypomniała, że "huragan stulecia", który przeszedł w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, był największym kataklizmem w historii Lasów Państwowych. Nawałnice połamały i wywróciły miliony drzew na powierzchni ok. 70 tys. hektarów w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy po Kaszuby. Wichura zniszczyła też wiele domów.

Do największej tragedii - jak podkreśliła pierwsza dama - doszło wówczas koło wsi Suszek w leśnictwie Jakubowo w Nadleśnictwie Rytel, gdzie w obozie w lesie zginęły dwie harcerki, a rannych zostało 22 innych harcerzy. W całym kraju zginęło sześć osób.

"Przez ostatnie trzy lata od tej tragedii, której skutki są widoczne są do dzisiaj, leśnikom udało się usunąć większość szkód i przygotować grunt pod nowe nasadzenia. Tak olbrzymie przedsięwzięcie wymagało wsparcia z zewnątrz, stąd nasza obecność tutaj" - zaznaczyła Agata Kornhauser-Duda.

"Las to nasze wspólne dobro, to niezbędny czynnik równowagi ekologicznej, to czystsze powietrze i jakże ważna dzisiaj retencja wody, poprawa obiegu wodnego. To wreszcie miejsce, w którym możemy odpocząć od miejskiego zgiełku i możemy mieć kontakt z przyrodą. Dlatego, wszyscy musimy dbać o lasy. Chcemy, aby troska o lasy była czymś powszechnym i żeby jak najwięcej osób włączało się w akcję sadzenia drzew i sprzątania lasów" - podkreśliła pierwsza dama.

Przypomniała, że inauguracja pierwszej edycji przedsięwzięcia miała miejsce w kwietniu ubiegłego roku. Wówczas para prezydencka wspólnie z 1000 uczestników wzięła udział w sadzeniu drzew w leśnictwie Jakubowo w Nadleśnictwie Rytel.

"Wspólnie z harcerzami, uczniami, wolontariuszami, zasadziliśmy wtedy 100 hektarów lasu. Było to piękne święto obywatelskiej aktywności i wspólnego działania. Pokazaliśmy, że jako wspólnota jesteśmy w stanie dokonać wielkich rzeczy. Dzisiaj jesteśmy w Nadleśnictwie Lipusz, aby posadzić kolejne drzewa. Nam przez godzinę udało się zasadzić 101 sadzonek" - powiedziała.