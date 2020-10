Parlament Europejski za uregulowaniem działania platform internetowych

Na początku stycznia Komisja Europejska przedstawiła propozycję przepisów regulujących usługi cyfrowe w UE, mających zastąpić dotychczasową dyrektywę o handlu elektronicznym z 2000 r. Teraz Parlament Europejski przegłosował własne wytyczne w tej sprawie.

Europosłowie chcą nałożenia na platformy internetowe odpowiedzialności za publikowane za ich stronach produkty i treści. W tym celu PE zaapelował do Komisji o wprowadzenie rozróżnienia na treści nielegalne, których zamieszczanie jest niezgodne z prawem Unii lub krajowym, oraz szkodliwe, czyli takie, za których opublikowanie nie ma odpowiedzialności karnej. Unijny system odpowiedzialności prawnej miałby dotyczyć tylko tych pierwszych. Eurodeputowani chcą też powołania wiążącego mechanizmu informowania, za pomocą którego użytkownicy mogliby zawiadamiać platformy o potencjalnie nielegalnych treściach lub niezgodnej z prawem działalności online. Dzięki temu serwisy mogłyby w sposób szybki i przejrzysty reagować na nadużycia, w tym usuwać potencjalnie nielegalne materiały, dezinformację oraz mowę nienawiści z sieci.

Parlament Europejski chce również, żeby nowe przepisy lepiej chroniły konsumentów, w myśl zasady, że "to, co nielegalne w życiu, powinno być także nielegalne w internecie". Europosłowie wezwali KE do wprowadzenia zasady "poznaj swojego klienta", zobowiązującej platformy do uwierzytelniania współpracujących z nimi firm. Ma to pomóc wyeliminować nieuczciwych sprzedawców i zablokować handel nielegalnymi lub niebezpiecznymi towarami.

PE wezwał też Komisję Europejską do zapewnienia unijnym internautom większej kontroli nad tym, jak przetwarzane są ich dane w internecie oraz ukrócenia wykorzystywania ich np. w celach reklamowych. Użytkownicy powinni mieć możliwość decydowania o tym, czy zgadzają się na otrzymywanie spersonalizowanych reklam czy też wolą korzystać z usług cyfrowych w sposób anonimowy.

Nowe regulacje mają dotyczyć wszystkich dostawców usług cyfrowych działających na obszarze Unii Europejskiej - także tych, których siedziby mieszczą się w państwach trzecich.

Komisja Europejska jeszcze w grudniu przedstawić powinna ostateczny kształt przepisów o usługach cyfrowych w UE.