Cudzoziemców zatrudnia 26 proc. firm z sektora turystyki, z czego 93 proc. to osoby z Ukrainy - wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na pracę przede wszystkim jako pomoc kuchenna, pokojowa, kucharz i kelner.

Według raportu PARP "Sektor turystyki. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego", jednym z największych wyzwań dla pracodawców sektora turystyki w najbliższym czasie jest pozyskanie i zatrzymanie w sektorze doświadczonych pracowników, "charakteryzujących się stażem pracy przekraczającym 5 lat o odpowiednich kompetencjach oraz sprostanie ich oczekiwaniom finansowym (ok. 80 proc. wskazań)".

Natomiast 73 proc. respondentów stwierdziło, że pracodawcy po okresie pandemii muszą mierzyć się "z koniecznością sprostania oczekiwaniom pracowników w zakresie pewności zatrudnienia", a 71 proc. badanych wskazało na odbudowanie "pozytywnego wizerunku sektora, jako pracodawcy i miejsca rozwoju zawodowego".

Dla co drugiej firmy wyzwaniem kadrowym w najbliższym okresie będzie również zatrudnianie i wdrażanie do pracy cudzoziemców. "Cudzoziemcy pozwalają uzupełnić polskim firmom sektora ewentualne luki kadrowe" - podkreślono. Wskazano, że 26 proc. firm zatrudnia obecnie cudzoziemców, z czego najwięcej z nich daje pracę osobom z Ukrainy (93 proc.); 15 proc. firm turystycznych przyznała, że obywateli z Ukrainy zatrudnili po wybuchu wojny - 20 proc. hotelarzy, 23 proc. restauratorów oraz 2 proc. organizatorów turystyki. Dodano, że co ósmy pracodawca sektora (12 proc.) nadal planuje zatrudniać w najbliższej przyszłości osoby/ uchodźców z Ukrainy.

Dodano, że uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na pracę przede wszystkim jako pomoc kuchenna, pokojowa, kucharz i kelner. Wśród trudności związanych z zatrudnianiem uchodźców pracodawcy wymieniają głównie barierę językową (41 proc.) oraz przeszkody formalne - +papierologia+ (8 proc.).

Jak wskazano w raporcie, w 2022 r. tylko 14 proc. przedsiębiorców chciałoby do swojej firmy zatrudnić osobę już w pełni przygotowaną, podczas gdy w roku 2018 taką deklarację złożyło 42 proc. przedsiębiorców. Niemal co ósmy pracodawca gotów jest zainwestować w pełne doszkolenie nowego personelu, a w 2018 r. taką deklarację składał co trzydziesty przedstawiciel sektora.

Z publikacji wynika, że 25 proc. firm z sektora turystycznego poszukiwało pracowników w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających badanie, czyli w okresie od sierpnia 2021 r. do sierpnia 2022 r. "W mniejszym stopniu procesy rekrutacyjne prowadziły firmy branży imprez, organizacji turystyki oraz pilotażu i przewodnictwa - tylko 15 proc. z nich poszukiwało pracowników w tym okresie" - zaznaczono.

Dodano, że branża hotelarska i animacji czasu wolnego poszukiwała głównie pokojowych (45 proc. spośród poszukujących pracowników) oraz kelnerów (17 proc.) i kucharzy (12 proc.). W branży gastronomicznej, jak poinformowano, co druga firma (50 proc.) prowadząca rekrutację poszukiwała kucharza, a co ok. trzecia także kelnerów (36 proc.). W branży imprez, organizacji turystyki oraz przewodnictwa i pilotażu byli z kolei poszukiwani przede wszystkim specjaliści ds. turystyki (70 proc. wskazań).

Jak zauważono, połowa spośród firm prowadzących procesy rekrutacyjne, napotkała na trudności z obsadzeniem wolnych stanowisk. Najczęściej wskazywanymi źródłami problemów z rekrutacją pracowników w II edycji badania było małe zainteresowanie ofertą pracy lub wręcz brak chętnych kandydatów (63 proc.). "To duży wzrost w porównaniu do I edycji badania BBKL (2018), gdzie tylko 10 proc. pracodawców zgłaszało problem braku zainteresowania ofertami pracy w sektorze" - zaznaczono.

Dodano, że obecnie kandydatom nie odpowiadały też oferowane przez pracodawców warunki finansowe (44 proc.). Z kolei co około trzeci pracodawca nie mógł znaleźć pracownika ze względu na brak odpowiednich kompetencji zgłaszających się osób (33 proc.) lub brak odpowiedniego doświadczenia kandydatów (32 proc.). "Stanowiskiem, które dostarczało szczególnych trudności rekrutacyjnych, był kucharz, którego trudno było znaleźć zarówno firmom branży gastronomicznej, ale także hotelarskiej" - podano.

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Raport podsumowujący II edycję badania w sektorze turystyki przeprowadzonego w 2022 r. powstał we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.