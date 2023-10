63 proc. firm w branży rozwojowej, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, wdrożyo w swej działalności innowację - poinformowała w środę Polska Agencja Rozwoju. Najczęściej polegała to na wprowadzeniu nowego lub ulepszonego produktu bądź usługi.

"Branżę usług rozwojowych w Polsce tworzy 89 tys. zarejestrowanych działalności gospodarczych, aż 98 proc. spośród nich to mikroprzedsiębiorcy" - poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP)w najnowszym raporcie. Z badania przeprowadzonego przez PARP wynika również, że co piąty przedsiębiorca z branży usług rozwojowych prowadzi działalność związaną z nauką języków obcych lub edukacją sportową, lub w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji (20,2 proc., 20 proc. i 44,9 proc.). Wskazano, że najmniejszy udział w branży mają firmy zajmujące się edukacją artystyczną i z zakresu jazdy oraz pilotażu (odpowiednio: 7,1 proc. i 7,8 proc.).

Z raport PARP wynika, że w branży rośnie stopień wykorzystania bardziej zaawansowanych rozwiązań, takich jak technologie VR/AR (wirtualna rzeczywistość/rozszerzona rzeczywistość o elementy wirtualne - PAP)(wzrost z 8 proc. do 14 proc.) czy sztucznej inteligencji (wzrost z 2 proc. do 15 proc.). "Nadal jednak ich zastosowanie jest rzadkie z uwagi na wysokie koszty realizacji takiej usługi, co w opinii pracodawców przekłada się na zbyt wysoką cenę dla klienta" - zaznaczono w opracowaniu.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że 63 proc. firm wdrożyło w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie jakąś innowację w swojej działalności. Najczęściej polegała ona na wprowadzeniu nowego lub ulepszonego produktu bądź usługi (41 proc.).

"Na sektor mocno oddziałują również trendy technologiczno-ekonomiczne, takie jak robotyzacja czy upowszechnienie środków komunikacji zdalnej. To z kolei przekłada się na stały wzrost znaczenia kompetencji cyfrowych" - stwierdzono w publikacji. Zaznaczono jednak, że obecnie branża usług rozwojowych w pierwszej kolejności sięga po prostsze rozwiązania nastawione głównie na zdalne realizowanie usług: e-learning, blended learning, videolearning. "Wskazuje na to duży wzrost w zakresie wykorzystania tego ostatniego - z 13 proc. do 27 proc. w porównaniu z rokiem 2021" - oceniono.

Wśród trendów społeczno-kulturowych wpływających na branżę usług rozwojowych, autorzy raportu najczęściej wymieniali starzenie się społeczeństwa i spadający udział osób aktywnych zawodowo oraz "pojawienie się nowego paradygmatu i środowiska uczenia się". Zdaniem ekspertów zmiany te powodują w branży "wzrost znaczenia zadań i kompetencji związanych z diagnozą potrzeb odbiorców, włączaniem innowacji edukacyjnych do usług rozwojowych czy prowadzeniem ewaluacji".

W raporcie PARP zauważono, że coraz częściej podkreślana jest konieczność ustawicznego uczenia się w branży oraz nabywania kompetencji specjalistycznych, wynikających z łączenia zaawansowanej wiedzy i umiejętności pochodzących z różnych obszarów. To z kolei wynika "ze wzrostu popytu na interdyscyplinarność i postępującą personalizację" - dodano.

Jak poinformowała PARP premiera publikacji będzie odbędzie się 26 października br.